Le SPF Finances cherche 6 testeurs Software

Vous êtes à la recherche d’une fonction IT qui représente un défi et dans laquelle vous pouvez utiliser aussi bien vos compétences techniques que vos aptitudes pratiques? Vous désirez travailler dans un environnement technologique dynamique?Alors, travailler pour le SPF Finances est certainement pour vous! Avec nous, vous pouvez participer à des projets qui touchent tous les contribuables.Vous faites partie d’une équipe de développement multidisciplinaire. Vous participez, au sein de cette équipe, à l’analyse et à la détermination des plans de tests fonctionnels et non fonctionnels ainsi qu’à l’exécution et au rapportage des tests. Vous collaborez au développement de la qualité d’applications telles que MyMinfin, taxonweb, e-services …Une sélection parmi l'éventail des tâches:Vous analysez et faites la revue des besoins des utilisateurs ou « user stories »;Vous recherchez activement des informations auprès des parties impliquées telles que les utilisateurs finaux et les développeurs;Vous explicitez et affinez les critères d'acceptation et autres spécifications en tenant compte du contexte;Vous vérifiez la testabilité de la base de test;Vous identifiez et documentez les conditions de test et gardez la traçabilité des cas de test;Vous définissez des « user stories » testables, en accord avec les critères d'acceptation et en collaboration avec les parties prenantes;Vous concevez et maintenez les procédures de test et écrivez les cas de test (fonctionnels et non fonctionnels);Vous faites la revue des (cas de) tests préparés par vos collègues;Vous réagissez aux changements par l’ajout, la modification ou l’amélioration des cas et scenarii de test lorsque les circonstances l’exigent;Vous contribuez à la conception et à la disponibilité des environnements de test;Vous garantissez la bonne gestion des données de test;Vous exécutez les (cas de) tests, vous rapportez régulièrement sur l’avancement de l’exécution des tests et vous évaluez les résultats et documentez les écarts par rapport aux résultats attendus;Vous faites le suivi des défauts découverts et rapportés pendant les tests (defect management);Vous donnez un avis qualitatif de l’application après analyse des résultats de test et en rapport avec les critères d’acceptance;Vous évaluez les tests non fonctionnels;Vous contribuez à l'amélioration des procédures de test;Vous contribuez au projet d’automatisation de tests en cours dans notre organisation;Dans l'exercice de vos fonctions, vous pourriez être amené à entrer en contact avec le public.Plus d’info sur la fonction ?Eustache NiyitugabiraLead Quality Management - Service d'encadrement ICTSPF FinancesTél.: 02/575.07.68E-mail : eustache.niyitugabira@minfin.fed.be Plus d’info sur la procédure de sélection?Call Center Service RecrutementSPF FinancesTél. : 02/572.57.71E-mail : infojobs@minfin.fed.be