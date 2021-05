Réseau domestique : améliorer la vitesse...

Hello,Tout d'abord beau projet: je t'envie un peu parce que une maison cablée, c'est vraiment le pied (oui oui je déteste le Wifi sous toutes ses formes[*]) et c'est un truc qu'on ne peut pas faire par après, à moins d'envisager de faire des saignée et du platre (ou alors d'accepter d'avoir des saloperies de mini goulottes apparentes..Bref, c'est un bon moment pour toi: tant mieux.Pour le cable, vraiment, on joue ici sur l'intégrité des signaux, et on est tjr étonné de voir ce qu'un fil de canne à peche est capable de prendre dans la gueule en matière de nuisance tout en délivrant son GbE sans moufterJe rejoins Zion dans l'idée de le faire directement bien, mais j'emmerde aussi une certaine franche de 'snobbisme' qui consiste à prendre tjr le meilleur: dans ma maison précédente, j'avais tout bien cablé comme un porc avec du cable de récup' des me festivals et coupé à la hache pour tout ressertir dans un patch-panel à la cavePetit retour d'expérience: si tu te lances dans du 6e/7e, prends bieeeen les petits connecteurs qui vont avec, parce que ça rentre pas dans les 5e...ça devient gros du 6e/7e, un peu chiant à contorsionner aussi. Le pire c'est les SFTP.Donc en effet, l'idéal est d'avoir un endroit (garage? cave?) où tout arrive en grappe (étoile) et un beau patch panel avec un switch juste dessus/dessous, présentant au moins le même nombre de ports....+ qques vide.Si - par chance - ton modem peut-y être logé, tant mieux (tu peux même commencer à envisager un mini rack mural...), ainsi qu'un NAS (typiquement bruyant) et autre matos 'dormant'.Note: un garage et/ou une cave est en général un endroit 'frais', idéalement sec et un peu aéré aussi.Aux endroits stratégiques, il peut être bon de multiplier les prises RJ45 murales: cela évite de devoir retaper un petit switch sur le bureau ou à coté de la téléSi tu veux la jouer 'propre', le modem (proximus?) devrait être bridgé et toute la partie routage déléguée alors à un routeur/firewall (c'est ça une fritz? moi je suis fan des petites pfSense sur Alix board...ça fait super bien le boulot), du coup tu n'as plus qu'un fil qui sort du pet du modem vers le router/fw, et puis de là vers le switch.Enfin, cela fait mainenant quelques décénies que les cables croisés ont perdu tout leur sens: l'auto négociation (hand shaking) fait cela très bien (du moins il suffit d'un équipement un peu 'moderne' (<20 ans...) à un des deux cotés) Je faisais encore des croisés dans mes LANs parties, early 2000s'En mode 'optimisation', sys-admin, je lèche le bazard: une pfSense a l'énorme avantage de permettre de bien gérer ce que tu fistes dans ton DHCP (typiquement le choix d'un DNS pour homme: 1.1.1.1 plutot que 8.8.8.8 donc...ou pire celui de ton provider), te faire un petit VPN 'thuis', un peu jouer avec les règles de firewall/port-forwarding. Et surtout installer du PiHole pour bloquer la pub à l'entrée même de ta maison.Yoland: ta barre son est en RJ45??[*] Et pourtant j'ai du me résoudre à mettre un magnifique AmpliFi pour avoir un truc plus propre et plus 'rentable' à tous les étages que l'affreux wifi de mon modem...