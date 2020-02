Lecture de carte d'identité

HelloIl y a une différence entre plus valide et supprimer.Une carte même "périmée" est lisible (j'ai déjà fait le test avec la mienne) mais on ne sait plus s'authentifier sur les différents sites.Sa carte devrait donc être lisible et on devrait pouvoir y lire ses informations de base (NN, Nom, Prenéom, DDN, Adresse, Photo).La puce est certainement endommagée mais je peux me tromper