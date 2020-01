Quel mini-PC choisir : au bureau ? à la maison ?

Et au besoin s'arrêter.

Alors pour le gaming je passe mon chemin vu que j'apprends tout du maitre ClanMais pour la bureautique, on a passé de plus en plus de personne en all-in-one: PC tout dans l'écran, façon iMac, mais de chez Dell, avec même du i3 et de la RAM, ça tourne un bon Office sérieusement. Vu ton autre poste, tu vas sans doute ajouter un écran, mais je pense bien que c'est jouable avec du D-port en daisy-chain (ou même pas en fait) Gros avantage: déja 2 cables en moins à manager autour du desk !Autre découverte pour moi, la clé HDMi (tjr de chez iNtel): alors ça pulse moins que le all-in point de vue perf....maiiiiis quand même à envisager pour des postes légers. Et ça se tape aussi directement au cul de l'écran, façon chrome-cast, alimenté par une autre prise...ou un bête USB power de l'écran lui même.Et puisque que je suis là dedans aussi (mais pour des projets embarqués), une mention spéciale pour les fan-less de chez Zotac: https://www.zotac.com/fr