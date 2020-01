Quel mini-PC choisir : au bureau ? à la maison ?

Citation de: Clandestino



Pour du pur travail de bureau, un NUC de base avec un core I5 suffit largement. Pour du gaming casual (donc pas des trucs qui bouffent du FPS en 4K), je partirais sur une config de shuttle XPC. Pour du gros gaming qui tache, pas le choix, faut bien pouvoir caler une carte graphique qui dépote, et ça a un prix (financier et encombrement). Ca dépend quel type de jeu. Ca dépend aussi : machine custom ou prête à l'emploi ? Budget ? Encombrement ?Pour du pur travail de bureau, un NUC de base avec un core I5 suffit largement. Pour du gaming casual (donc pas des trucs qui bouffent du FPS en 4K), je partirais sur une config de shuttle XPC. Pour du gros gaming qui tache, pas le choix, faut bien pouvoir caler une carte graphique qui dépote, et ça a un prix (financier et encombrement).

Judicieuses remarques...Donc pour ce qui est destiné au bureau, je suis plutôt à la recherche d'un truc "prêt à l'emploi", qui prend moins de place qu'un tour normale, dans un budget assez raisonnable (ça c'est pour le patron...) mais qu'on peut quand même :- soit un peu configurer à l'achat ;- soit upgrader facilement par la suite si besoin (RAM essentiellement sans doute).Mais le but c'est quand même ede le recevoir, le brancher et que ça fonctionne sans y passer "des heures"...Pour le domicile, je profite juste du topic pour me mettre à jour de ce qui se fait actuellement.Mon épouse n'étant pas vraiment fan du temps passer devant les écrans, et encore moins devant des jeux, j'ai encore quelques années devant moi avant que les enfants poussent pour avoir une "machine de dingue".