Bi-écran ou écran plus large ??

Bonjour à tous,Un collègue s'est mis en tête de travailler avec 2 écrans pour "jongler" plus facilement entre les applications.Le patron étant d'accord, il me faut maintenant sonder le marché pour voir comment mettre ça en pratique (on parle de 12 postes de travail)...D'où ma question : 2 écrans 22" ou 24" côte-à-côte ou un 27" / 32" ??Pour l'usage, on est sur du "pur" travail de bureau en "Terminal Server" :- word- outlook- navigateur web- programme de gestion de dossiersLe plus facile à mettre en place sera les 2 écrans car :- les PC actuels le permettent avec des sorties VGA et DVI (sur cartes "Intel HD Graphics"...);- je devrais pouvoir faire des configurations en combinant les écrans actuels entre eux et acheter des nouveaux pour ceux qui manquent.La seconde option implique :- remplacement des PC pour gérer la résolution sur un 27" ou 32".Personnellement, je serais tenter par la seconde car :- les "tours" actuelles ont 10 ans et tournent sous Windows 7 32bits...- 1 seul "grand" écran sera sans doute plus facile à apprivoiser pour mes collègues les moins technophiles- comme les "tours" ne font que se connecter sur le "TS", il faut pas spécialement quelque chose de surpuissant (Intel NUC ? autre ?)Pourriez-vous me faire part de votre avis/préférence/suggestion sur ce choix : 2 ou 1 grand ?La question subsidiaire étant par quoi remplacer les PC actuels ?Merci d'avance et meilleurs voeux à tous !!