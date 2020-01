encore une question de fournisseur

Hello,Quand je suis arrivée dans mon appart il y a quelques années, j'avais pour seul choix de fournisseur "relativement correct" Proximus (entre ça ou Scarlet, j'avais vite choisi à l'époque)Inutile de dire que ça me saoule maintenant et souhaite changer... la connexion est merdique (vraiment, vraiment merdique!), et passons ce qui est du service et communication.A la maison, je n'utilise que le net (pas de câble, pas de téléphone fixe - juste gaming + boulot + "Netflix and chill" !)Donc, après fouilles, je tombe sur le bien connu EDPnet qui propose un pack à 34,95€/ms (Fritzbox 7530 à 49€ en promo et activation 50€) - mais avec fixe inclus (note, libre à moi de ne même pas brancher un téléphone en fait)Avec vitesse 100/40 MbpsEnsuite j'ai vu VOO avec soit 125 Mbps à 44,95€/mois (pendant 12 mois, puis 49,95€) SOIT 400 Mbps à un peu plus de 52€ (mais bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine ?). Les deux offres incluent le modem.Donc voilà... vos avis ? pour ? contre ? arguments ?Je vais aussi changer d'opérateur GSM - donc si vous avez des opinions à soumettre là aussi, je suis preneuse. Pour le moment, tant que j'ai un gsm pro en plus de mon privé, c'est EDPnet qui me semble plus adapté pour moi. Mais pour Ambre, ça a l'air d'être VOO...Bref, vos avis ?Merci bien