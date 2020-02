Serveur multimedia avec interface web

Je suis vraiment ravi de mon NAS (Qnap, qui se veut aussi média player mais leur Kodi est mort depuis longtemps, donc j'ai même viré le HDMi) et d'un raspi-Zero tournant LibreElec (L'OS minimum pour tourner Kodi)Le gros avantage pour moi, c'est qu'il s'alimente/allume avec le power de la télé (juste un USB dans le cul et un HDMi) et se gère donc avec la télécommande de la télé (un protocol HDMI que seul Clan retient par coeur) donc OLRC (One Less Remote Control)Je ne répond pas du tout à ta partie 'remote' (web), mais je n'en comprends pas forcément le fondementDu coup je fonce aussi googler steama et jellyfin !