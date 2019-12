Serveur multimedia avec interface web

Salut les gens,Admettons que j'ai une jolie collection de film de vacances sur mon NAS et que je souhaiterais pouvoir les lire à distance, sans application spécifique, via une jolie interface web.Le top serait que ça intègre les fichiers sous-titre et le choix des langues que j'ai fait pour mes amis non-francophone, pour qu'ils puissent aussi profiter de mes productions personnelles.Un genre de netflix, mais avec mes fichiers perso.Ca vous parle? Vous avez des idées?Merci