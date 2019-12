Publié le 14/12/2019 @ 19:00:04, Par Par JMXVIII Cherche freelance ou étudiant étant a l'aise avec rasperry ...

J'ai tout mis dans le titre, le projet se fait donc sur une raperry 0 et une teensys ++, et des boutons poussoirs ainsi que buzzers, connaissance de C++ requise pour modifier un peu code déjà existant.