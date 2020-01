A comme Apple (00:01:39)



La conférence d’ouverture de la WWDC en bref.



B comme Buée (00:15:57)



Bientôt la fin de la buée sur les pare-brises?



F comme Facebook (00:19:18)



Facebook pourrait lancer sa crypto-monnaie plus tôt que prévu.



F comme Feu (00:24:49)



Une Tesla model S brûle à Anvers.



G comme Google (00:30:29)



Les annonces du Google Stadia Connect.



G comme Google (00:36:47)



Google Cloud frappé par une panne géante.



H comme Hélicoptère (00:43:54)



Uber démarre et lance les trajets en hélicoptère.



M comme Marzipan (00:47:45)



Marzipan veut faire converger iOS et MacOS.



S comme Spotify (00:52:34)



Spotify va lancer l’écoute sociale.



W comme Wéménon (00:55:38)



L’accès à vos réseaux sociaux obligatoire pour rentrer aux USA.



Cette semaine Uber lance les trajets en hélicoptère, Spotify lance l’écoute sociale, Google lance Stradia Connect, Apple lance un gros Mac Pro,… Marc et Xavier débarquent ce 6 juin pour en parler dans notre 217ème épisode. Et pour conclure, après 01:02:51, on vous parle du lancement de Majelan et de notre position face à ce nouveau venu dans le petit monde du podcasting. Bonne écoute ![url]theology assignment help[/url]Source: news_item-27636.html