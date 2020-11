Quel fournisseur internet...

Hop!Puisque un bon fournisseur internet-et-rien-d'autre, ça se prononce EdpNET, j'y ai envoyé mon frère.Bonne nouvelle, sa rue est candidate au VDSL2+, donc go go go .......mais là où ça fait un peu chier la bite comme on dit dans la gastronomie française c'est que c'est:Modem: 50€Activation: 50€Installation: 50€--> 150€ ?!Là où des Proximus/Telenet/VOO font facilement tomber un des deux 50€ (installation et/ou activation) à la simple évocation du nom d'un concurent, ici ils ne rigolent pasdu coup...le modem....vous penez qu'une fritz de seconde main serait OK et/ou moins chère ?Ou bien c'est la connerie à pas faire ?