Quel fournisseur internet...

Ah ben ca tombe bien que tu poses la question, j'arrive à la fin de mon abonnement que j'ai trouvé je ne sais comment à cause de Maestro qui ne voulait plus que des paiements de l'abonnement en Bitcoins ou des trucs du genre...J'ai relativement un bon service, ils sont réactifs, ce n'est pas trop cher (genre €50 pour un compte via Smart IPTV), mais là ils me proposent un abonnement à €100 qui passe via Duplex IPTV, ce qui fait le double du prix, j'ai testé l'application, mais tout n'est pas encore au point, surtout l'EPG, qui est fonctionnel mais qu'on ne peut voir lorsqu'on est sur une chaine.Ce que j'aimais bien chez Maestro, c'est qu'on peut télécharger sa liste pour n'importe quel support (Kodi, Smart IPTV, Enigma...), leur prix a aussi bien augmenté mais on peut à nouveau payer via Paypal et comme je suis un ancien client, je peux avoir mon abo à €80 au lieu de €100.Si j'avais le même service via Xtream Services chez mes "potes" algériens, j'irai directement chez eux, mais bon, j'aime bien gérer ce genre de service moi même.Je reste dans l'indécision... retour chez Maestro ou je reste chez mes "potes" (https://www.facebook.com/groups/430747724364898/)