Quel fournisseur internet...

J'ai les deux : IPTV chez Maestro (très stable sauf RTL-TVI qui plante régulièrement à l'heure du journal de 19h) et Molotov. C'est madame qui est la principale consommatrice de télé à la maison. Moi, netflix/amazon et tout ce que je trouve sur le net me suffisent largement. Mais Molotov est vraiment sympa et le système d'enregistrement est bien pensé. IPTV a été pris plus en backup et pour les chaînes belges que Molotov n'offre pas (encore).