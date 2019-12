Remplacer la télécommande par téléphone portable ? Ça marche

Hello Maxime,Chouette petit projet !Je déteste être celui qui dit ça dans un forum, et c'est parfois décourageant à lire....mais...je ne ferais pas comme çaD'abord en lisant les commentaires, il semblerait que le produit soit aussi décevant qu'instable et - que ce soit le premier (60€) ou le second (>100€ visiblement hors de stock (='victime de son succès)) - je trouve cela cher.....mais surtout tu n'auras pas appris grand choseMais pour te répondre, je dois reconnaître que cela devrait 'faire le job' (mais je crois que tu dois ajouter le prix d'une prise-relai compatible, pilotée par un de ces deux modules), je voudrais vraiment voir ce qu'il y a dedans/au-cul de ces appareils, comment cela s'interface et la gueule du soft...J'ai très envie de te conseiller un petit module IoT à faire soit même, que ce soit sur base d'une affreuse Raspberry-Pi (ou autre atlernative beaucoup plus rock/puissante/drole/efficace) et un bête petit relais pour faire le rôle de l'interrupteur.Côté Software: il y aura un petit script python, et côté Android, tu devras 'juste' développer un gros bouton atteignable d'une main (l'autre main sur le volant, on espère)On pourra me répondre que c'est overkill juste pour une porte de garage...mais je gage que tu prendras gouts à l'activité et que très vite la carte ppourra être utilisée à d'autres fins ludiques et pédagogiques....à toi de jouer !Si la carte est dans le garage, tu pourras utiliser d'autres GPIOs pour ...vérifier que la porte est bien fermée, la carte connectée pourra t'envoyer un SMS quand la porte s'ouvre/se ferme en ton absence, tu pourras aussi lacher une sonde de temperature/humidíté dans ta cave à vin, placer une petite caméra pour voir ton garage depuis ton lit etc...Et tout cela pour moins de 60€ très certainement.