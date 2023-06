oui j'avais fait l'impress mais j'ai terminé a l'Iset ou je m'amusait nettement plus, c’était plus varié et intéressant

a l'impress c'est pas tant la programmation qui gonfle ou est compliquée mais le gros cour d'elec et logique câblée + le cour de math, mais c'est pas mal comme école en sois