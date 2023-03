timidité/axniété et métiers dans l'informatique

Je suis le Roy

Bonjour Polux,Tu ne seras pas le premier, ni le dernier, a être un introverti dans le milieu.Cela peut être un frein si tu as une vocation a avoir un contact clientèle, sinon, il y a plein de jobs dans le secteur ou tu peux ne pas te retrouver en position de "stress" socialement.Pour les débouchés, aucune idée de ce que donne comme taux les sorties en IFAPME. Chez nous on recherche surtout des profils plus élevés, il faudrait l'avis d'autres membres