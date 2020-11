E-id et php

Bonjour à tous, après avoir parcouru le forum sur la question et les sujets étant un peu vieux, je me permet de relancer celui-ci:



Dans le cadre d'un tfe j'aimerai pouvoir implémenter l'authentification par eid pour ce faire je voulais faire ceci:



* Lire les données sur la carte

* Comparer cela avec une table identifiant dans ma db notamment en y stockant le card number et le nom /prenom

Est ce légal de stocker le card number en db ... je ne sais pas trop et vous ?



Je dois pouvoir également signé des documents avec les certificats présents sur la carte .

Donc peux-t-on les récupérer ? Si oui comment ?





Pour lire les données , j'ai vu qu'a l'époque (et toujours maintenant d'ailleurs) on passe souvent par openid et e-contract ...

J'aimerai quelque chose de plus personnel et sans dependance à un tiers style e-contract, puis ce serait bien dans le cadre de l'apprentissage de pouvoir reproduire le mécanisme de e-contract.

De ce que j'ai compris sur le mecanisme :

On a besoin d'une extension sur le navigateur (chrome, firefox etc)

et d'un middleware en fonction du navigateur ...



je suppose donc que lorsque l'on envoit notre requete sur le serveur e-contract, l'extension communique je ne sais comment avec le middleware se trouvant sur notre pc qui lui renvoit un tableau de valeur qui est ensuite retourné à notre page web.



Comment peux -t-on reproduire cela ??



Sachant que je sais coder en java , ce qui me me manque est la partie , le lien entre le serveur web distant qui appelle mon jar en local et surtout qui en récupéré des données ...



Quelqu'un pour m’éclairer la dessus??



merci merci !!