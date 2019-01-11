Hardware » nVidia Shield Android TV
Rappel du message précédent
Publié le 09/01/2019 @ 12:01:02,Par blietaer
Mmmh.
Je ne te sens pas très nuancé sur le sujet...sans doute pcq c'est vrai.
Damn it.
Bon...après je vois que la fourchette oscille entre 30€ (pour un stupide Chromecast, donc faut un appareil (encore) en plus pour lire et diffuser) et puis 122€ pour la (petite) Shield. Sans doute que tout ce qui est entre les deux est à étudier/comparer...
(Et la shield est HDMI-CEC compliant, ce qui veut dire que si ta télé est compatible tout est commandé par la télécommande d'icelle)
Bien reçu.
Et superbe placement de "icelle"
Publié le 09/01/2019 @ 12:27:31,Par ovh
Sinon un raspberry pi avec Kodi ou équivalent, qui est relié à ta TV en HDMI et qui streame les films depuis ton NAS ?
Je n'ai rien à voir avec www.ovh.com
Publié le 09/01/2019 @ 13:01:31,Par blietaer
Tu me connais bien hein ové après tout ce temps...
Moui mais donc je devrais vraiment avoir un truc bien léché avec télécommande enfant-proof (elles ne scriptent pas encore en Bash...)
Publié le 10/01/2019 @ 11:22:30,Par bros
Salut
J'ai un Pi2 avec Libreelec et ça fonctionne nickel.
C'est aussi compatible HDMI-CEC donc pas de soucis
J'ai un Pi2 avec Libreelec et ça fonctionne nickel.
C'est aussi compatible HDMI-CEC donc pas de soucis
Publié le 10/01/2019 @ 11:44:17,Par blietaer
YUP, je viens de fister ça dans un PiZero, pour voire comment ça se comporte....
Publié le 10/01/2019 @ 11:52:23,Par bros
J'ai peur que le PiZero soit un peu limite avec le décodage 1080p
J'avais la même chose (pas avec LibreElec mais OpenElec) il y a 4-5 ans avec un Pi1 et c'était limite limite dans certains cas
J'avais la même chose (pas avec LibreElec mais OpenElec) il y a 4-5 ans avec un Pi1 et c'était limite limite dans certains cas
Publié le 10/01/2019 @ 12:05:15,Par Clandestino
Pour avoir joué avec énormément de gadgets dans le domaine, j'en suis arrivé à la conclusion que oui, la Shield est ce qui se fait de mieux. Les box Android de base (donc non-Android TV) sont mal foutues, pas pratiques, mal intégrées et au final chiantes et pénibles à gérer. Les chromecasts sont bien quand c'est de l'audio, la vidéo c'est plutôt bof. Et les NAS avec une prise HDMI, tu sais déjà ce que j'en pense
Publié le 10/01/2019 @ 17:08:02,Par Jean-Christophe
Tu me connais bien hein ové après tout ce temps...
Il t'aurait proposé un Odroid-C2
Publié le 11/01/2019 @ 11:30:41,Par blietaer
Oui c'est vrai...
Allez, JC, sois pas jalouse avec toi c'est pas pareil, et puis c'était juste une fois, ça compte pas.
Après, on peut dire tout le mal qu'on veut de ces merdes de Raspi, mais ça se pilote vraiment par télécommande.
LibreElec tourne bien et ça lit effectivement tout depuis mon NAS en samba over-le-wifi.
Ça s'alimente avec un bête mini USB depuis...la télé elle-même (tout est planqué derrière icelle, rien qui dépasse, je reprend confiance en la technologie, les hommes et la coiffure)
Par contre mes gros gros épisode de LOST qui passaient crème sur le vieux Kodi du NAS....ne passent plus sur le Raspi/LibreELEC
(sans doute que le bottleneck ici c'est le wifi ou le gros format: je vais effectivement essayer sur une ODROID CU2/XU4....)
C'est un peu emmerdant parce que cela laisse à croire que Mr. Clan a toujours raison
Allez, JC, sois pas jalouse avec toi c'est pas pareil, et puis c'était juste une fois, ça compte pas.
Après, on peut dire tout le mal qu'on veut de ces merdes de Raspi, mais ça se pilote vraiment par télécommande.
LibreElec tourne bien et ça lit effectivement tout depuis mon NAS en samba over-le-wifi.
Ça s'alimente avec un bête mini USB depuis...la télé elle-même (tout est planqué derrière icelle, rien qui dépasse, je reprend confiance en la technologie, les hommes et la coiffure)
Par contre mes gros gros épisode de LOST qui passaient crème sur le vieux Kodi du NAS....ne passent plus sur le Raspi/LibreELEC
(sans doute que le bottleneck ici c'est le wifi ou le gros format: je vais effectivement essayer sur une ODROID CU2/XU4....)
C'est un peu emmerdant parce que cela laisse à croire que Mr. Clan a toujours raison
Publié le 11/01/2019 @ 16:48:43,Par Clandestino
Bien sûr que j'ai raison ! Et en prime, info cruciale : ta shield, en CAT5 ou CAT6 hein, surtout pas en wifi.
(et pis écoute : si j'ai réussi à placer une shield chez ma belle-mère ET qu'elle l'utilise sans devoir me casser les pieds toutes les 5 minutes, c'est que c'est vraiment (O)WAF-proof)
Dernière édition: 11/01/2019 @ 16:50:03
(et pis écoute : si j'ai réussi à placer une shield chez ma belle-mère ET qu'elle l'utilise sans devoir me casser les pieds toutes les 5 minutes, c'est que c'est vraiment (O)WAF-proof)
Dernière édition: 11/01/2019 @ 16:50:03
Publié le 12/01/2019 @ 22:54:04,Par bros
Re
Je n'ai jamais testé la shield mais je veux bien croire que cela fonctionne bien.
Par contre chez moi tout passe sur mon Pi (c'est un quel le tiens ? 1-2-3 ?) mais je suis effectivement en RJ45 et j'ai aussi une micro sd class 10 au top, p-e que ça joue.
Je n'ai jamais testé la shield mais je veux bien croire que cela fonctionne bien.
Par contre chez moi tout passe sur mon Pi (c'est un quel le tiens ? 1-2-3 ?) mais je suis effectivement en RJ45 et j'ai aussi une micro sd class 10 au top, p-e que ça joue.
Publié le 14/01/2019 @ 10:33:48,Par blietaer
Je n'ai jamais testé la shield mais je veux bien croire que cela fonctionne bien.
Par contre chez moi tout passe sur mon Pi (c'est un quel le tiens ? 1-2-3 ?) mais je suis effectivement en RJ45 et j'ai aussi une micro sd class 10 au top, p-e que ça joue.
Oui voilà on est d'accord: c'est un Rpi0. Mais je n'arrive pas à comprendre: les 'gros' films (>4Go) passent vraiment crème, pas de bottleneck, ni réseau ni Codec, c'est vraiment vraiment smooth pour tout....excepté ce bizarre format pour mes LOST. Bref, pas très grave et c'est une excellent solution provisoire/gratuite....et le kiff ultra de la gestion par la télécommande de la TV.
Par contre ce WE j'ai essayé d'autre distro: LibreELEC, OSMC et MAX2PLAY, la meilleure reste vraiment de loin la LibreELEC (mais bon elle est strippée et optimisée pour ça)
@Bros> tu tournes quoi sur la tienne? Rpi3B+ ?
J'essayerais bien une ODROID XU4 (8Cores, USB3 et un VRAI Gb-Ethernet) pour mon problème "LOST" mais c'est clairement overkill (et pas certain de trouver une distri récente out-of-the-box)
Publié le 18/01/2019 @ 12:24:27,Par bros
Pour l'instant ça tourne sur un Rpi 2 B.
Tant que je n'ai aucun problème et qu'il fonctionne, je pense que je vais le garder comme ça, sauf si j'en ai une autre utilisation, alors je le remplacerai.
Si tu ne veux pas passer direct par un ODROID XU4 tu asl le Banana Pi M64 mais qui est +- au même prix
https://www.amazon.fr/Joy-IT-bananaPi-M64-Joy-It-Banana-BPI-M64/dp/B01MDVEQSF/
Ou alors, un truc qui j’achèterai certainement un jour pour essayer / comparer Le Potato qui est équivalent niveaux prix au Raspebrry Pi mais avec une meilleure configuration mais pas trouvable directement par amazon.fr , il faut passer par le .com
https://www.amazon.com/Libre-Computer-AML-S905X-CC-Potato-64-bit/dp/B074P6BNGZ
Je n'ai jamais vu LibreElec pour BananaPi mais la dernière Beta est disponible pour Le Potato
https://libreelec.tv/2019/01/libreelec-leia-v8-95-2-beta/
Tant que je n'ai aucun problème et qu'il fonctionne, je pense que je vais le garder comme ça, sauf si j'en ai une autre utilisation, alors je le remplacerai.
Si tu ne veux pas passer direct par un ODROID XU4 tu asl le Banana Pi M64 mais qui est +- au même prix
https://www.amazon.fr/Joy-IT-bananaPi-M64-Joy-It-Banana-BPI-M64/dp/B01MDVEQSF/
Ou alors, un truc qui j’achèterai certainement un jour pour essayer / comparer Le Potato qui est équivalent niveaux prix au Raspebrry Pi mais avec une meilleure configuration mais pas trouvable directement par amazon.fr , il faut passer par le .com
https://www.amazon.com/Libre-Computer-AML-S905X-CC-Potato-64-bit/dp/B074P6BNGZ
Je n'ai jamais vu LibreElec pour BananaPi mais la dernière Beta est disponible pour Le Potato
https://libreelec.tv/2019/01/libreelec-leia-v8-95-2-beta/
Publié le 18/01/2019 @ 13:42:20,Par blietaer
Ah oui, j'avais pas vu que la beta était sortie, cool !
Et très intérressant Le Potato....
Oui, non en terme de HW, c'est plutôt l'inverse: je regarde ce qui traine ici sous la main: qques XU4, des C2, des PiZero et des Pi3B+.
Du coup, c'est plutôt la question de l'OS: j'aime vraiment bcp le concept de LibreELEC: je vais upgrader la PiZero avec la beta pour voir (j'aime bien l'idée du board qui pendouille derrière la télé, suspendue à son hdmi et un USB pour toute alimentation !)
J'aurais bien voulu essayer la même image, mais sur XU4 pour voir si ça résoud tous les codecs/perfs...mais pas vraiment d'image récente pour la Xu4
J'ai aussi choppé une manette de console et une image RecalBox pour fister dans la XU4: ça m'intrigue de me dire que je pourrais jouer à Pinball Fantasy sur ma télé...mais j'y suis pas encore !
J'espère qu'il va faire bien moche ce WE !
Et très intérressant Le Potato....
Oui, non en terme de HW, c'est plutôt l'inverse: je regarde ce qui traine ici sous la main: qques XU4, des C2, des PiZero et des Pi3B+.
Du coup, c'est plutôt la question de l'OS: j'aime vraiment bcp le concept de LibreELEC: je vais upgrader la PiZero avec la beta pour voir (j'aime bien l'idée du board qui pendouille derrière la télé, suspendue à son hdmi et un USB pour toute alimentation !)
J'aurais bien voulu essayer la même image, mais sur XU4 pour voir si ça résoud tous les codecs/perfs...mais pas vraiment d'image récente pour la Xu4
J'ai aussi choppé une manette de console et une image RecalBox pour fister dans la XU4: ça m'intrigue de me dire que je pourrais jouer à Pinball Fantasy sur ma télé...mais j'y suis pas encore !
J'espère qu'il va faire bien moche ce WE !
Publié le 18/01/2019 @ 19:41:16,Par bros
Je pense que LibreElec pour XU4 n'existe pas directement.
Il faut passer par Lakka
https://github.com/libretro/Lakka-LibreELEC/wiki/Odroid-XU3,XU4
Sinon tu installe ubuntu et puis kodi, certes ca sera moins leger que LiBreElec mais tu pourras vérifier si tu as toujours des problèmes de codecs
Il faut passer par Lakka
https://github.com/libretro/Lakka-LibreELEC/wiki/Odroid-XU3,XU4
Sinon tu installe ubuntu et puis kodi, certes ca sera moins leger que LiBreElec mais tu pourras vérifier si tu as toujours des problèmes de codecs
Publié le 19/01/2019 @ 09:39:27,Par Clandestino
Publié le 01/02/2019 @ 10:30:27,Par blietaer
@Bros> dude, j'ai creusé trop profondément et trop avidément: je suis tombé sur recall-box qui tourne comme une fleure sur ma XU4
Je viens de commander deux manettes de jeux et j'ai pompé des gigas de vieilles ROM....si vous ne me lisez plus, je suis devant ma TV !
(et _dois-je le signaler_ RecalBox comporte un onglet.....Kodi qui lit tout ce qu'il y a sur mon NAS sans sourcillier)
/me content. Ça envoi du copeau.
@Clan> ah oui non mais là tu prêches un convaincu: je n'échangerai jamais ma XU4 pour deux barils de Raspi
Je viens de commander deux manettes de jeux et j'ai pompé des gigas de vieilles ROM....si vous ne me lisez plus, je suis devant ma TV !
(et _dois-je le signaler_ RecalBox comporte un onglet.....Kodi qui lit tout ce qu'il y a sur mon NAS sans sourcillier)
/me content. Ça envoi du copeau.
@Clan> ah oui non mais là tu prêches un convaincu: je n'échangerai jamais ma XU4 pour deux barils de Raspi
Publié le 24/01/2023 @ 15:05:25,Par starsconty
J'ai bien rajouter le répertoire du NAS, mais il semble qu'il ne va pas comparer le contenu avec un scrapper afin de rapatrier les infos.
Publié le 28/06/2026 @ 10:09:36,Par Morgan12
Salut,
Je pense que tu es sur la bonne voie. Pour répondre à tes questions :
1. La télécommande est loin d'être indispensable. Une application sur smartphone fait généralement très bien le travail et offre souvent plus de fonctionnalités. Si ton Logitech diNovo Mini fonctionne encore correctement, il peut également être une excellente alternative grâce à son clavier et son pavé tactile.
2. Pour le stockage, tout dépend de ton usage. Si tu fais principalement du streaming (Netflix, Plex, YouTube, etc.), les 500 Go ne sont pas forcément utiles. Une carte SD ou, mieux, un disque dur externe en USB 3.0 sera plus économique et pourra être remplacé ou augmenté facilement si tes besoins évoluent.
3. Une seconde manette est un bon investissement si tu comptes jouer à deux ou utiliser des jeux multijoueurs en local. Sinon, tu peux toujours attendre et l'acheter plus tard si le besoin se fait sentir.
À ta place, je partirais sur la configuration de base, avec un disque externe si le stockage devient nécessaire, et je garderais le budget pour une deuxième manette uniquement si tu prévois de jouer en multijoueur.
Je pense que tu es sur la bonne voie. Pour répondre à tes questions :
1. La télécommande est loin d'être indispensable. Une application sur smartphone fait généralement très bien le travail et offre souvent plus de fonctionnalités. Si ton Logitech diNovo Mini fonctionne encore correctement, il peut également être une excellente alternative grâce à son clavier et son pavé tactile.
2. Pour le stockage, tout dépend de ton usage. Si tu fais principalement du streaming (Netflix, Plex, YouTube, etc.), les 500 Go ne sont pas forcément utiles. Une carte SD ou, mieux, un disque dur externe en USB 3.0 sera plus économique et pourra être remplacé ou augmenté facilement si tes besoins évoluent.
3. Une seconde manette est un bon investissement si tu comptes jouer à deux ou utiliser des jeux multijoueurs en local. Sinon, tu peux toujours attendre et l'acheter plus tard si le besoin se fait sentir.
À ta place, je partirais sur la configuration de base, avec un disque externe si le stockage devient nécessaire, et je garderais le budget pour une deuxième manette uniquement si tu prévois de jouer en multijoueur.
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