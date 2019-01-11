nVidia Shield Android TV

Ah oui, j'avais pas vu que la beta était sortie, cool !Et très intérressant Le Potato....Oui, non en terme de HW, c'est plutôt l'inverse: je regarde ce qui traine ici sous la main: qques XU4, des C2, des PiZero et des Pi3B+.Du coup, c'est plutôt la question de l'OS: j'aime vraiment bcp le concept de LibreELEC: je vais upgrader la PiZero avec la beta pour voir (j'aime bien l'idée du board qui pendouille derrière la télé, suspendue à son hdmi et un USB pour toute alimentation !)J'aurais bien voulu essayer la même image, mais sur XU4 pour voir si ça résoud tous les codecs/perfs...mais pas vraiment d'image récente pour la Xu4J'ai aussi choppé une manette de console et une image RecalBox pour fister dans la XU4: ça m'intrigue de me dire que je pourrais jouer à Pinball Fantasy sur ma télé...mais j'y suis pas encore !J'espère qu'il va faire bien moche ce WE !