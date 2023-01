nVidia Shield Android TV

Citation de: bros



Je n'ai jamais testé la shield mais je veux bien croire que cela fonctionne bien.



Par contre chez moi tout passe sur mon Pi (c'est un quel le tiens ? 1-2-3 ?) mais je suis effectivement en RJ45 et j'ai aussi une micro sd class 10 au top, p-e que ça joue.

Oui voilà on est d'accord: c'est un Rpi0. Mais je n'arrive pas à comprendre: les 'gros' films (>4Go) passent vraiment crème, pas de bottleneck, ni réseau ni Codec, c'est vraiment vraiment smooth pour tout....excepté ce bizarre format pour mes LOST. Bref, pas très grave et c'est une excellent solution provisoire/gratuite....et le kiff ultra de la gestion par la télécommande de la TV.Par contre ce WE j'ai essayé d'autre distro: LibreELEC, OSMC et MAX2PLAY, la meilleure reste vraiment de loin la LibreELEC (mais bon elle est strippée et optimisée pour ça) @Bros> tu tournes quoi sur la tienne? Rpi3B+ ?J'essayerais bien une ODROID XU4 (8Cores, USB3 et un VRAI Gb-Ethernet) pour mon problème "LOST" mais c'est clairement overkill (et pas certain de trouver une distri récente out-of-the-box)