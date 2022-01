Bonjour à tous,Pour ceux qui ne me connaissent pas (ça fait longtemps que je ne suis plus intervenu), je suis instit primaire.Je fais beaucoup écrire les enfants de ma classe et je leur apprends à transférer ça sur ordi (je ne rentre pas dans les détails ici).Je voudrais utiliser un traitement de texte en ligne (style google documents). Google documents nécessaite une inscription qui donne accès à tout un brol qui n'est pas souhaitable pour les enfants (c'est très dommage parce que le système aurait été parfait).Je cherche désespérément un service gratuit en ligne de traitement de texte en français. Sans nécessité d'une inscription compliquée (les enfants doivent y accéder facilement).Si vous connaissez un service simple et non intrusif, je suis plus que preneur !J'ai hâte qu'il existe des systèmes que l'on puisse installer sur son serveur !