Portables reconditionnés les plus compétitifs de Belgique

Bonjour à tous,Nous sommes une société effectuant du reconditionnement de pc portables majoritairement en gamme pro à destination des particuliers.MediaMonster vous propose diffèrents pc portables à partir de 99 euro.En outre, nous garantissons les prix les plus compétitifs de Belgique pour un modèle équivalent.Voici un appercu de notre stock actuel :Del D505 : 99 €, en stock.Dell D600: 99 €, en stock.Dell D610 : 99 €, en stock.IBM ThinkPad T41p : 99 €,en stock.Lenovo T60 14" : 119 € , en stock à partir du 10 marsLenovo T60 15" : 129 € , en stock à partir du 10 marsLenovo T61 15" : 139 € , en stock à partir du 10 marsDell D420 : 129 €, en stock.Dell D430 : 139 €, en stock.Dell D620 : 139 €, en stock.Dell D630 : 149 €, en stock.Lenovo x200s : 159 € , en stock .Lenovo ThinkPad T500 : 179 €, en stock à partir du 7 mars.Dell e6400 webcam : 189 €, en stock .Lenovo ThinkPad W500 FULL HD: 229 € , en stock à partir du 7mars.Dell e5510 core i3 : 239 €, en stock à partir du 3 mars.Hp ProBook 6540b core i5 : 259 €, en stock à partir du 3 mars.Hp EliteBook 8540p core i5: 259 €, en stock à partir du 3 mars.Hp ProBook 6550b core i5 : 279 €, en stock à partir du 3 mars.Pourquoi MediaMonster ?• Jusqu’à 3 ans de garantie sur nos produits reconditionnés• Conseil personnalisé selon vos besoins• Horaires plus flexibles jusqu’à 20h00 et le dimanche surrendez-vous• Réduction en échange de la reprise de votre ancien pcportable ou fixe même défectueux• Des machines directement prêtes à l’emploi• Garantie des prix les plus bas du marché en Belgique, nousnous alignons si vous trouvez moins cher pour un produit similairechez un professionnel.Notre vision :Nous proposons une flexibilité maximale quant à la configurationde nos machines afin de répondre à vos réels besoins : ajout demémoire vive, disque dur à capacité supérieure, disque dur SSD,changement du clavier ou système d’exploitation dans n’importequelle langue, création d’un disque de restauration et / ou depilotes,…Si vous ne savez pas quelle machine choisir, contacter nous enprécisant vos besoins et l’usage à laquelle est destinée lamachine, nous tenterons dès lors de vous proposer la ou lesmeilleures possibilités afin que celle-ci corresponde à vos besoins.Nous nous ferons aussi un plaisir de répondre à toutes vosquestions car nous sommes passionnés par notre métier ettentons de maximiser la satisfaction de nos clients engarantissant du matériel et un service après-vente de qualité.Bien à vous,MediaMonster