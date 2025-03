Demande de devis informatique

Dernière édition: 30/06/2012 @ 14:21:13

Trololo

bon, poussé par la curiosité, je fais fi de l'alerte ssl, je complète le reste du formulaire, choisis mes catégories, entre un peu de texte et je tombe sur une page qui me demande une méthode de paiement ? Hein quoi ? A aucun moment on ne fait mention du caractère payant de l'annonce. Et pire, on ne signale pas combien ça pourrait couter (juste un vague 15€ par lead, sans aucun définition de ce qu'est un lead). Bon, je choisis virement bancaire pour voir, on me propose ensuite de choisir une option 'Motion 1307', sous trois formes, toutes aussi payantes les unes que les autres, impossible de dire que ça ne nous intéresse pas. Je mens, je dis que je suis déjà motion 1307 pour continuer. Page de récap, on m'annonce que je devrais payer 70€ et quelques par an pour mon inscriptions, plus les "lead", plus la motion, mais aucune trace d'un total, d'un récapitulatif reprenant point par point ce que ça pourrait me couter si j'accepte et termine mon inscription.Finalement, je laisse tout ça en plan et demande la suppression de mon compte, j'en ai soupé de cet amateurisme. Je ne comprends pas comment 1307.be n'a pas tilté.Je me contenterai de LinkedIn, 1307.be tout court et du bouche à oreille.