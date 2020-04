Aujourd'hui... j'ai acheté...

Dernière édition: 22/04/2020 @ 17:06:03

Faut avouer qu'au niveau budget, j'étais plutôt parti sur la version 4.0 qui était au prix de €899 (-10%) mais rupture de stock... il y avait bien le 4.5 mais plus dans la couleur que je désirais, donc je me suis porté sur le 5.0 qui a le même cadre, les grandes différences sont la suspension avant, le dérailleur et la selle. Puis on ne change pas de vélo comme on change de chaussettes, alors, je me suis go go go pour le 5.0