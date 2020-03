Aujourd'hui... j'ai acheté...

la semaine dernière, j'ai pris livraison de ...Ma nouvelle autoPuisqu'il semble y avoir un intérêt pour la chose, voici les détails.C'est donc une Volkswagen Arteon R-Line.190 poneys, 4 motion. Boite DGS 7 rapports.Gris manganèse métallisé, jantes standard 18".Intérieur cuir/alcantara.Elle a plein de chouettes gadgets que j'aime beaucoup.Le chauffage stationnaire pour trouver son auto à une température acceptable quand on monte dedans le matinLe cruise control adaptatif est particulièrement efficace. Il adapte la vitesse au véhicule de devant mais aussi aux limites de vitesse et aux courbes de la route (grâce à la carte du GPS).Les phares led matrix machin qui sont directionnels et adaptatifs en fonction des véhicules qu'on suit ou qui arrivent en sens inverse, c'est très chouette aussi.Et puis, la radio DABVoilà voilà