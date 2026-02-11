Séries TV, vous regardez quoi?



Dernière édition: 11/02/2026 @ 12:37:04

C'est un poil le désert pour l'instant. Pluribus, plutôt bof en fin de compte vu la hype pré-release. Starfleet Academy, c'est de la merde. Fallout, la seconde saison est moins bonne que la première. Et Murderbot, j'ai trouvé ça très culcul. Y'a Neuromancer qui arrive dans quelques mois et sur lequel j'ai énormément (trop ?) d'attentes, vu que le bouquin est un classique absolu. Ah, et y'a "The Boys" qui clôture en avril.