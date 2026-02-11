Bavardages » Séries TV, vous regardez quoi?
Rappel du message précédent
Publié le 11/02/2026 @ 12:15:49,Par Spizzer
Je suppose que tu a vu Pluribus?
Publié le 11/02/2026 @ 12:35:26,Par Clandestino
C'est un poil le désert pour l'instant. Pluribus, plutôt bof en fin de compte vu la hype pré-release. Starfleet Academy, c'est de la merde. Fallout, la seconde saison est moins bonne que la première. Et Murderbot, j'ai trouvé ça très culcul. Y'a Neuromancer qui arrive dans quelques mois et sur lequel j'ai énormément (trop ?) d'attentes, vu que le bouquin est un classique absolu. Ah, et y'a "The Boys" qui clôture en avril.
Dernière édition: 11/02/2026 @ 12:37:04
Dernière édition: 11/02/2026 @ 12:37:04
Publié le 11/02/2026 @ 16:50:19,Par zion
Oui, pluribus, j'aime bien l'actrice, mais même pas 10 épisodes, en 2 semaines c'était plié.
Du coup, bon, y a plus rien
La SciFi c'est hasbeen?
Du coup, bon, y a plus rien
La SciFi c'est hasbeen?
Je suis le Roy
Publié le 18/05/2026 @ 18:33:32,Par Clandestino
Mini-déterrage pour ceux qui seraient intéressés.
Si vous avez suivi un poil l'actu pirate, un très gros tracker torrent francophone (Yggtorrent) est tombé il y a quelques mois. La raison ? Il s'est fait hacker parce que certains en avaient marre qu'un site de partage ait viré au quasi-racket en mettant la moindre option un poil intéressante derrière un paywall (puis il y a eu des histoires de blanchiment, de détournement, bref du bon gros juteux)
Il y a quelques semaines, un autre très gros site francophone, de téléchargement direct celui-ci (Darkiworld, devenu Hydracker entre-temps) a commencé à suivre le même chemin et à taxer ses utilisateurs pour les faire payer absolument tout et n'importe quoi. Résultat : hier, il s'est fait hacker aussi, et la DB est disponible publiquement pour qui est intéressé. C'est un gros dump SQL qui contient des millions de liens de films, de séries, de ziques, de bouquins, de BDs, de jeux, d'anime, etc.
C'est récupérable ici si vous avez envie de faire joujou : https://darkileak.buzz/
Si vous avez suivi un poil l'actu pirate, un très gros tracker torrent francophone (Yggtorrent) est tombé il y a quelques mois. La raison ? Il s'est fait hacker parce que certains en avaient marre qu'un site de partage ait viré au quasi-racket en mettant la moindre option un poil intéressante derrière un paywall (puis il y a eu des histoires de blanchiment, de détournement, bref du bon gros juteux)
Il y a quelques semaines, un autre très gros site francophone, de téléchargement direct celui-ci (Darkiworld, devenu Hydracker entre-temps) a commencé à suivre le même chemin et à taxer ses utilisateurs pour les faire payer absolument tout et n'importe quoi. Résultat : hier, il s'est fait hacker aussi, et la DB est disponible publiquement pour qui est intéressé. C'est un gros dump SQL qui contient des millions de liens de films, de séries, de ziques, de bouquins, de BDs, de jeux, d'anime, etc.
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