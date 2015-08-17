Bavardages » Séries TV, vous regardez quoi?
Rappel du message précédent
Publié le 17/08/2015 @ 10:37:04,Par blietaer
Oh cool des nouvelles idées !!
Wow Juliette lewis est tjr vivante?!
Strange days...
Wayward pines a l'air bien bien barge...je pourrais accrocher.
Orphan black, rooooh je viens de regarder le trailer: je pense que l'idée me plait...mais 3 saisons de retard ...?!
Ah cool, alors je continuerai Sense8 (mais intercalé d'urgence HCF et Mr Robot)
Ouiiii SIlicon VAlley !!
AVIATO !!
Et faudrait que je finisse blacklist un jour...il me reste une demi saison.
Pff bref, on égalera plus jamais la tension de LOST...qu'on nous rende Alacatraz, bowdel.
Dernière édition: 17/08/2015 @ 10:37:34
Wow Juliette lewis est tjr vivante?!
Strange days...
Wayward pines a l'air bien bien barge...je pourrais accrocher.
Orphan black, rooooh je viens de regarder le trailer: je pense que l'idée me plait...mais 3 saisons de retard ...?!
Ah cool, alors je continuerai Sense8 (mais intercalé d'urgence HCF et Mr Robot)
Ouiiii SIlicon VAlley !!
AVIATO !!
Et faudrait que je finisse blacklist un jour...il me reste une demi saison.
Pff bref, on égalera plus jamais la tension de LOST...qu'on nous rende Alacatraz, bowdel.
Dernière édition: 17/08/2015 @ 10:37:34
Et au besoin s'arrêter.
Publié le 17/08/2015 @ 12:41:11,Par max
j'ai eu la même réaction concernant Juliet Lewis
Qu'on nous rende Flash Forward et John from Cincinnati, borday
J'ai oublié de parler de Black Sails, ça j'aime bien, mais c'est parce que ça parle de pirates dans les Antilles, et ça j'aime beaucoup bien.
Dernière édition: 17/08/2015 @ 14:05:39
Qu'on nous rende Flash Forward et John from Cincinnati, borday
J'ai oublié de parler de Black Sails, ça j'aime bien, mais c'est parce que ça parle de pirates dans les Antilles, et ça j'aime beaucoup bien.
Dernière édition: 17/08/2015 @ 14:05:39
Trololo
Publié le 17/08/2015 @ 13:43:06,Par MilesVorkosigan
Beauty and the Beast *****
Bitten ***
Surface *****
The 100 ****
Outcasts ****
Ascension *****
Roswell ****
Star Crossed *****
Daredevil ****
Bates Motel *****
Earth 2 ***
Life ***
Firefly *****
Vampire Diaries *****
Torchwood *****
Third Watch (New York 911) *****
Coontinuum ***
Dark Matter *****
Defiance ****
The Event *****
Terra Nova *****
Pan Am *****
Flash Forward ***
Sea Patrol ****
Dernière édition: 17/08/2015 @ 13:44:00
Bitten ***
Surface *****
The 100 ****
Outcasts ****
Ascension *****
Roswell ****
Star Crossed *****
Daredevil ****
Bates Motel *****
Earth 2 ***
Life ***
Firefly *****
Vampire Diaries *****
Torchwood *****
Third Watch (New York 911) *****
Coontinuum ***
Dark Matter *****
Defiance ****
The Event *****
Terra Nova *****
Pan Am *****
Flash Forward ***
Sea Patrol ****
Dernière édition: 17/08/2015 @ 13:44:00
Dudes, Computers, Cats & Chocolate
Publié le 17/08/2015 @ 20:45:43,Par Clandestino
De pirates gays (pas que ça me dérange, mais c'est assez rare que pour être mentionné)
Publié le 31/08/2015 @ 10:16:43,Par blietaer
T'as pas tenté Mr Robot sinon?
Encore merci...
Et au besoin s'arrêter.
Publié le 31/08/2015 @ 10:50:38,Par zion
De rien
Un petit coup de trempage de beignet cosmique sinon ?
Un petit coup de trempage de beignet cosmique sinon ?
Je suis le Roy
Publié le 31/08/2015 @ 10:51:17,Par blietaer
ah oui aussi c'était quoi celle là déjà ?
je dois tenter?
mais y a des adresses IP en 287... ?
je dois tenter?
mais y a des adresses IP en 287... ?
Et au besoin s'arrêter.
Publié le 31/08/2015 @ 11:44:48,Par zion
C'est Dark Matter. Plutôt Sci-Fi sans prise de tête, dans de gros vaisseaux et de l'image de synthèse d'il y a 10 ans. Pas méchant, mais un épisode qui m'a rendu hilare toute la journée
Je suis le Roy
Publié le 14/09/2015 @ 22:16:06,Par zion
Publié le 15/09/2015 @ 09:50:01,Par blietaer
....c'est tellement vrai
Mais je ne regarde pas avec madame (quoiqu'elle comprendrait beaucoup)
Il me reste 2 épisodes, ça part en sucette à l'anus grave !
/!\ Spoiler /!\
SA S O E U R ?!??!
:wtf:
Déjà l'autre morte dans le coffre comme ça paf.. :GOT:
2ème saison bookée?
H&CF risque de pas continuer sur une saison 3...pfff AMC = Aie Mon Cul
Et au besoin s'arrêter.
Publié le 15/09/2015 @ 11:56:42,Par Dr_Dan
Bli>Quand tu vas apprendre qui est Mr Robot (si ce n'est pas déjà fait), tu vas avoir une dilatation du sphincter..
Hier soir je suis tombé sur la nouvelle spinoff CSI. CSI:Cyber. Les fans des séries Medium,Dawson,Ally McBeal vont êtres ravis
Hier soir je suis tombé sur la nouvelle spinoff CSI. CSI:Cyber. Les fans des séries Medium,Dawson,Ally McBeal vont êtres ravis
Se tromper est humain ; Vraiment foutre la merde necessite le mot de passe de root.
Publié le 15/09/2015 @ 12:04:39,Par blietaer
Dilatation y a eu !
Et au besoin s'arrêter.
Publié le 15/09/2015 @ 15:39:07,Par zion
Vivement la saison 2
Je suis le Roy
Publié le 22/09/2015 @ 22:27:48,Par Jean-Christophe
Putain de merde!
Publié le 23/09/2015 @ 11:48:18,Par Schnick
Quelqu'un a une idée de quand ce sera dispo légalement ?
edit : Je parle de Mr Robot
Dernière édition: 23/09/2015 @ 11:48:48
edit : Je parle de Mr Robot
Dernière édition: 23/09/2015 @ 11:48:48
La mort, c'est un peu comme une connerie. Le mort, lui, il ne sait pas qu'il est mort. Ce sont les autres qui sont tristes. Le con, c'est pareil. Philippe Geluck
Publié le 23/09/2015 @ 12:33:37,Par Spizzer
Ca dépend d'où tu es... C'est déjà dispo chez moi sur Amazon:
http://www.amazon.de/eps1-0_hellofriend-mov/dp/B010E3BR18/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1443004221&sr=8-1&keywords=Mr+Robot
Je ne sais pas ce qui existe en VOD en Belgique...
http://www.amazon.de/eps1-0_hellofriend-mov/dp/B010E3BR18/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1443004221&sr=8-1&keywords=Mr+Robot
Je ne sais pas ce qui existe en VOD en Belgique...
Publié le 27/09/2015 @ 07:26:17,Par MilesVorkosigan
Qui connais Popcorn Time ? Une alternative à Netflix...
Télécharger le client uniquement au départ de https://popcorntime.io/
Et bonne amusement télévisuel à 0 € / mois !
Télécharger le client uniquement au départ de https://popcorntime.io/
Et bonne amusement télévisuel à 0 € / mois !
Dudes, Computers, Cats & Chocolate
Publié le 27/09/2015 @ 07:27:31,Par MilesVorkosigan
Des commentaires ou des notes à donner sur la liste suivante :
Beauty and the Beast *****
Bitten ***
Surface *****
The 100 ****
Outcasts ****
Ascension *****
Roswell ****
Star Crossed *****
Daredevil ****
Bates Motel *****
Earth 2 ***
Life ***
Firefly *****
Vampire Diaries *****
Torchwood *****
Third Watch (New York 911) *****
Coontinuum ***
Dark Matter *****
Defiance ****
The Event *****
Terra Nova *****
Pan Am *****
Flash Forward ***
Sea Patrol ****
Beauty and the Beast *****
Bitten ***
Surface *****
The 100 ****
Outcasts ****
Ascension *****
Roswell ****
Star Crossed *****
Daredevil ****
Bates Motel *****
Earth 2 ***
Life ***
Firefly *****
Vampire Diaries *****
Torchwood *****
Third Watch (New York 911) *****
Coontinuum ***
Dark Matter *****
Defiance ****
The Event *****
Terra Nova *****
Pan Am *****
Flash Forward ***
Sea Patrol ****
Dudes, Computers, Cats & Chocolate
Publié le 12/10/2015 @ 13:45:51,Par blietaer
Leftovers a repris.
Sacré Damon... :lost:
Sacré Damon... :lost:
Et au besoin s'arrêter.
Publié le 12/10/2015 @ 16:08:23,Par max
Fargo S2 ce soir (ou le 14 sur Netflix)
Trololo
Publié le 11/02/2026 @ 09:06:52,Par zion
Dites les amichs... Il y a encore de bonnes nouvelles séries SciFi depuis les 6 derniers mois, ou c'est fini?
Répondre