Salut,Merci pour les refs.J'ai transmis en interne, il n'y a aucune raison de devoir changer l'APN si tu change de pays.Je voulais vÃ©rifier que le roaming est bien activÃ© sur ton compte et c'est le cas.Je te tiens au courant au plus vite (ou mes collÃ¨gues a qui j'ai transmis le dossier).