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CatÃ©gorie:  
Delutilus
   
Edpnet
PubliÃ© le 20/06/2026 @ 19:46:19,
Par Delutilus
C'est quoi le dÃ©lire chez Edpnet ? J'ai mes mobiles Ã  cette adresse et depuis le changement d'opÃ©rateur Orange vers Digi, plus moyen d'avoir le roaming. J'explique mon cas, "ha, dÃ©solÃ©, nous n'avons pas de retour nÃ©gatif" et paf, fini. FUCK le mobile chez eux.
PS: je suis frontalier BE,-FR
ced
   
Edpnet
PubliÃ© le 22/06/2026 @ 12:20:52,
Par ced
huuum, pas connaissance d'un soucis de roaming en effet.
tu as dÃ©jÃ  migrÃ© tes numÃ©ros ailleurs?
Si pas, envoi moi ton num client stp.
Delutilus
   
Edpnet
PubliÃ© le 24/06/2026 @ 08:32:55,
Par Delutilus
Ced > j'ai ouvert un ticket chez edpnet (3750286), depuis la migration impossible d'utiliser mes donnÃ©es mobiles (en France) vu que je suis frontaliÃ©.
J'ai pourtant utilisÃ© le systÃ¨me automatique pour configurer mon apn via le sms reÃ§u.

Et lorsqu'on veut vÃ©rifier son apn via le site d'edpnet, c'est encore l'ancienne configuration apn via data.be (https://support.edpnet.be/hc/fr/articles/17161291974930-Comment-modifier-mes-param%C3%A8tres-APN)
J'ai remis l'apn citymesh, et hop je ne n'obtiens plus que le rÃ©seau en edge.

Nom: cconnect.citymesh.com
APN: connect.citymesh.com
MCC: 206
MNC: 13
Type d'APN: default

Je vais repasser cet aprÃ¨s-midi (24/06/26) en France et changer manuellement l'APN comme proposÃ© par la derniÃ¨re intervention du support (internet.tele2.se)

NumÃ©ro client 164228
ced
   
Edpnet
PubliÃ© le 24/06/2026 @ 09:04:05,
Par ced
Salut,

Merci pour les refs.
J'ai transmis en interne, il n'y a aucune raison de devoir changer l'APN si tu change de pays.
Je voulais vÃ©rifier que le roaming est bien activÃ© sur ton compte et c'est le cas.
Je te tiens au courant au plus vite (ou mes collÃ¨gues a qui j'ai transmis le dossier).
Delutilus
   
Edpnet
PubliÃ© le 24/06/2026 @ 21:20:49,
Par Delutilus
Merci Ced pour tes recherches et ton retour.
Je regarde Ã©galement de mon cÃ´tÃ© ðŸ˜‰
ced
   
Edpnet
PubliÃ© le 30/06/2026 @ 11:42:01,
Par ced
Salut,

DÃ©solÃ© pour le dÃ©lais.
Une mise a jour a ou sera poussÃ© sur tes cartes sim dans les 24h, mon collÃ¨gue te tiendra au courant.
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