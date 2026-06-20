Réseaux et Télécom » Edpnet
Publié le 20/06/2026 @ 19:46:19,Par Delutilus
C'est quoi le délire chez Edpnet ? J'ai mes mobiles à cette adresse et depuis le changement d'opérateur Orange vers Digi, plus moyen d'avoir le roaming. J'explique mon cas, "ha, désolé, nous n'avons pas de retour négatif" et paf, fini. FUCK le mobile chez eux.
PS: je suis frontalier BE,-FR
PS: je suis frontalier BE,-FR
Publié le 22/06/2026 @ 12:20:52,Par ced
huuum, pas connaissance d'un soucis de roaming en effet.
tu as déjà migré tes numéros ailleurs?
Si pas, envoi moi ton num client stp.
tu as déjà migré tes numéros ailleurs?
Si pas, envoi moi ton num client stp.
Publié le 24/06/2026 @ 08:32:55,Par Delutilus
Ced > j'ai ouvert un ticket chez edpnet (3750286), depuis la migration impossible d'utiliser mes données mobiles (en France) vu que je suis frontalié.
J'ai pourtant utilisé le système automatique pour configurer mon apn via le sms reçu.
Et lorsqu'on veut vérifier son apn via le site d'edpnet, c'est encore l'ancienne configuration apn via data.be (https://support.edpnet.be/hc/fr/articles/17161291974930-Comment-modifier-mes-param%C3%A8tres-APN)
J'ai remis l'apn citymesh, et hop je ne n'obtiens plus que le réseau en edge.
Nom: cconnect.citymesh.com
APN: connect.citymesh.com
MCC: 206
MNC: 13
Type d'APN: default
Je vais repasser cet après-midi (24/06/26) en France et changer manuellement l'APN comme proposé par la dernière intervention du support (internet.tele2.se)
Numéro client 164228
J'ai pourtant utilisé le système automatique pour configurer mon apn via le sms reçu.
Et lorsqu'on veut vérifier son apn via le site d'edpnet, c'est encore l'ancienne configuration apn via data.be (https://support.edpnet.be/hc/fr/articles/17161291974930-Comment-modifier-mes-param%C3%A8tres-APN)
J'ai remis l'apn citymesh, et hop je ne n'obtiens plus que le réseau en edge.
Nom: cconnect.citymesh.com
APN: connect.citymesh.com
MCC: 206
MNC: 13
Type d'APN: default
Je vais repasser cet après-midi (24/06/26) en France et changer manuellement l'APN comme proposé par la dernière intervention du support (internet.tele2.se)
Numéro client 164228
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