C'est quoi le délire chez Edpnet ? J'ai mes mobiles à cette adresse et depuis le changement d'opérateur Orange vers Digi, plus moyen d'avoir le roaming. J'explique mon cas, "ha, désolé, nous n'avons pas de retour négatif" et paf, fini. FUCK le mobile chez eux.

PS: je suis frontalier BE,-FR