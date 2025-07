Publié le 22/07/2025 @ 17:53:03, Par Par Fabrice23 Premier projet web semi-pro : besoin d’avis sur l’appro...

Salut à tous, vous allez bien je crois ?

Ce sujet, je le lance pour aider un ami et à la fois étendre mes connaissances aussi. Mon ami s'est lancé récemment dans le développement web plus sérieusement après plusieurs années à bidouiller pour le plaisir. Il veut créer un petit site vitrine pour présenter un service fictif, histoire de travailler à la fois le front, un peu de back, et surtout de faire un truc cohérent en termes de navigation.

SOn soucie maintenant, c'est qu'il galère un peu sur certains choix : comment équilibrer les animations, jusqu’où aller dans le responsive, comment rendre l’info claire sans noyer l’utilisateur… Bref, je découvre que faire un site “simple” qui fonctionne vraiment bien, c’est tout sauf simple.

Il m'a demandé de l'aide. Mais ne voulant pas me limité uniquement à ce que je sais, j'ai voulu mettre cela ici pour qu'ensemble on puisse lui proposé quelque chose de plus consistant. Ce que je veux que chacun partage ici c'est comment vous avez abordé vos premiers projets. Est-ce que vous vous êtes inspirés de sites existants ? Est-ce que vous avez fixé des limites techniques ou design dès le départ ?

Pour ma part, avant de réaliser un nouveau projet (cela dépend aussi du projet), je commence d'abord par faire des recherche de projet similaire existant. cela me permet d'aller plus vite, car quand je me mets à vouloir faire quelque chose de tout nouveau, cela peut me prendre facilement beaucoup de temps. Mais il y a des projets perso pour lesquelle je ne fait pas ce travail préliminaire. car, j'ai eu l'idée de base et je laisse parlé mon inspiration. So... si vous avez des choses à partagé, faite le, cela nous aidera et aidera aussi les débutants.

Merci d’avance