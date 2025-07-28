

DerniÃ¨re Ã©dition: 28/07/2025 @ 09:37:50

Salut Ã tous,Je travaille en amateur sur des projets web Ã titre perso, et je suis en train dâ€™essayer de mieux comprendre les principes dâ€™UX/UI, pas juste cÃ´tÃ© look, mais vraiment cÃ´tÃ© utilisabilitÃ©, navigation, clartÃ© de lâ€™info, etc.Je me rends compte que je me perds vite entre ce que je trouve "joli" et ce qui est vraiment efficace pour un visiteur lambda. Ã€ force dâ€™essayer de tout optimiser, je doute un peu sur ce qui est vraiment utile et ce qui relÃ¨ve du gadget.Du coup je voulais avoir vos retours d'expÃ©rience : quand vous tombez sur un site (pro, vitrine ou mÃªme un petit site perso), quâ€™est-ce qui vous donne envie de rester, ou au contraire ce qui vous fait fuir ?J'ai vu rÃ©cemment sur le site vitrine de Victormeich qui mâ€™a semblÃ© assez bien pensÃ© niveau navigation, sans effets inutiles. Je serais curieux dâ€™avoir votre ressenti dessus aussi, si jamais vous avez deux minutes.Jâ€™essaie de me constituer une grille de lecture "rÃ©aliste" avant de mettre en ligne un petit projet perso. Si certains dâ€™entre vous ont de bons exemples de sites qui font les choses bien en matiÃ¨re dâ€™UX ou de navigation, je suis aussi preneur !Merci dâ€™avance pour vos avis francs, mÃªme si câ€™est cash