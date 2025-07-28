Informations » Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus ...
PubliÃ© le 22/07/2025 @ 17:38:22,Par Fabrice23
Salut Ã tous,
Je travaille en amateur sur des projets web Ã titre perso, et je suis en train dâ€™essayer de mieux comprendre les principes dâ€™UX/UI, pas juste cÃ´tÃ© look, mais vraiment cÃ´tÃ© utilisabilitÃ©, navigation, clartÃ© de lâ€™info, etc.
Je me rends compte que je me perds vite entre ce que je trouve "joli" et ce qui est vraiment efficace pour un visiteur lambda. Ã€ force dâ€™essayer de tout optimiser, je doute un peu sur ce qui est vraiment utile et ce qui relÃ¨ve du gadget.
Du coup je voulais avoir vos retours d'expÃ©rience : quand vous tombez sur un site (pro, vitrine ou mÃªme un petit site perso), quâ€™est-ce qui vous donne envie de rester, ou au contraire ce qui vous fait fuir ?
J'ai vu rÃ©cemment sur le site vitrine de Victormeich qui mâ€™a semblÃ© assez bien pensÃ© niveau navigation, sans effets inutiles. Je serais curieux dâ€™avoir votre ressenti dessus aussi, si jamais vous avez deux minutes.
Jâ€™essaie de me constituer une grille de lecture "rÃ©aliste" avant de mettre en ligne un petit projet perso. Si certains dâ€™entre vous ont de bons exemples de sites qui font les choses bien en matiÃ¨re dâ€™UX ou de navigation, je suis aussi preneur !
Merci dâ€™avance pour vos avis francs, mÃªme si câ€™est cash
DerniÃ¨re Ã©dition: 28/07/2025 @ 09:37:50
PubliÃ© le 23/07/2025 @ 13:26:20,Par ovh
https://www.usabilis.com/societe/livre-ergonomie-interface/
PubliÃ© le 24/07/2025 @ 14:06:00,Par Fabrice23
Merci beaucoup ovh pour le partage.
J'ai checker le lien. Le livre est paru en 2020.
J'allais dire qu'il coÃ»te un peu si je ne m'y connais pas aussi en design. 36 euros, c'est quand mÃªme pas rien. Mais si cela permet d'avoir ce que je veux, ce serait bien. Tu l'as lu toi ?
PubliÃ© le 24/07/2025 @ 14:08:56,Par Fabrice23
Aussi, je voudrais savoir si il n'y a pas une ressource plus rÃ©cente. 2020 Ã maintenant, beaucoup de choses ont certainement changÃ©.
Aussi, si le livre est publiÃ© en 2020, c'est qu'il n'a probablement pas Ã©tÃ© d'un seul trait la mÃªme annÃ©e je suppose.
A l'allure oÃ¹ les choses avance, je me demande si ce n'est pas un peu d'une autre Ã©poque, mÃªme si je peux toujours y apprendre des choses, avoir quelque chose de plus rÃ©cent serait meilleur.
PubliÃ© le 25/07/2025 @ 13:53:18,Par ovh
J'ai lu une Ã©dition prÃ©cÃ©dente et c'Ã©tait trÃ¨s bien.
Maintenant, avec de bonnes recherches tu peux sans doute tomber sur des articles de blog qui te donneront l'essentiel.
PubliÃ© le 28/07/2025 @ 09:40:50,Par max
Les gars, le type ici s'en fiche bien de vos rÃ©ponses, il est juste venu dÃ©poser son petit lien pour son site de SEO de m.... en passant pas un VPN (j'ai supprimÃ© le lien cachÃ©)
PubliÃ© le 28/07/2025 @ 15:47:32,Par zion
Et hop, on va bloquer gentiment le compte, non mais oh
PubliÃ© le 13/09/2025 @ 20:14:21,Par Esthelle
