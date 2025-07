Dernière édition: 28/07/2025 @ 09:37:50

Salut à tous,Je travaille en amateur sur des projets web à titre perso, et je suis en train d’essayer de mieux comprendre les principes d’UX/UI, pas juste côté look, mais vraiment côté utilisabilité, navigation, clarté de l’info, etc.Je me rends compte que je me perds vite entre ce que je trouve "joli" et ce qui est vraiment efficace pour un visiteur lambda. À force d’essayer de tout optimiser, je doute un peu sur ce qui est vraiment utile et ce qui relève du gadget.Du coup je voulais avoir vos retours d'expérience : quand vous tombez sur un site (pro, vitrine ou même un petit site perso), qu’est-ce qui vous donne envie de rester, ou au contraire ce qui vous fait fuir ?J'ai vu récemment sur le site vitrine de Victormeich qui m’a semblé assez bien pensé niveau navigation, sans effets inutiles. Je serais curieux d’avoir votre ressenti dessus aussi, si jamais vous avez deux minutes.J’essaie de me constituer une grille de lecture "réaliste" avant de mettre en ligne un petit projet perso. Si certains d’entre vous ont de bons exemples de sites qui font les choses bien en matière d’UX ou de navigation, je suis aussi preneur !Merci d’avance pour vos avis francs, même si c’est cash