Opera GX lance "Reaktinor"

Vous êtes-vous déjà retrouvé sans voix, dégoûté ou tout simplement confus par une vidéo YouTube, sans savoir comment réagir ? Opera GX , le navigateur destiné aux joueurs, a la solution. Grâce à la dernière fonctionnalité, « Reaktinator », les utilisateurs peuvent désormais ajouter leurs propres vidéos pour créer différentes variantes de réaction tout en regardant YouTube. Téléchargez n'importe quelle vidéo ou court clip (avec ou sans son !) sur le navigateur pour devenir une réaction, y compris des vidéos auto-enregistrées ou des clips issus d'anciennes archives familiales. Reaktinator transforme n'importe quelle vidéo en ligne en expériences communes hilarantes, avec la possibilité de charger autant de réactions que les utilisateurs souhaitent, avec ou sans son, à condition que chaque fichier fasse jusqu'à 10 Mo. Une fois activé, Reaktinator apparaîtra dans le coin supérieur de la vidéo YouTube de votre choix, permettant aux utilisateurs d'effectuer des modifications instantanées de mèmes pour tout le contenu de la plate-forme, des vidéos de chats les plus anciennes aux dernières nouvelles. slope game Pour activer le Reaktinator (Beta ver.) - chargez simplement une vidéo YouTube et appuyez sur la commande CTRL + Shift + R pour Windows PC ou Command + Shift + R pour macOS.



