Publié le 06/07/2026 @ 16:48:34, Par Par Simon problème sur windows 10

Bonjour Freddy,



Le problème peut avoir plusieurs causes. Pour commencer, redémarrez votre PC si ce n'est pas déjà fait. Vérifiez ensuite si les saccades sont présentes tout le temps ou seulement lorsque vous regardez une vidéo. Vous pouvez aussi ouvrir le Gestionnaire des tâches (Ctrl + Maj + Échap) pour voir si le processeur, la mémoire ou le disque sont utilisés à 100 %. Pensez également à faire les mises à jour de Windows et du pilote de la carte graphique. Enfin, pouvez-vous nous dire si vous êtes sur Windows 10 ou 11, si le problème est apparu récemment et s'il concerne aussi d'autres programmes ? Ces informations nous aideront à trouver la cause du problème.