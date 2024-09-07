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Freddy
   
problème sur windows 10
Publié le 07/09/2024 @ 19:38:46,
Par Freddy
Bonjour,

j'ai depuis quelque temps un souci de saccadement avec la souris les vidéo sur les applications (youtube, Auvio etc.. même la petite roue pendant que Windows charge sa avance puis sa bloque
je ne suis pas très informatique une aide serai la bien venue
Freddy
Simon
   
problème sur windows 10
Publié le 06/07/2026 @ 16:48:34,
Par Simon
Bonjour Freddy,

Le problème peut avoir plusieurs causes. Pour commencer, redémarrez votre PC si ce n'est pas déjà fait. Vérifiez ensuite si les saccades sont présentes tout le temps ou seulement lorsque vous regardez une vidéo. Vous pouvez aussi ouvrir le Gestionnaire des tâches (Ctrl + Maj + Échap) pour voir si le processeur, la mémoire ou le disque sont utilisés à 100 %. Pensez également à faire les mises à jour de Windows et du pilote de la carte graphique. Enfin, pouvez-vous nous dire si vous êtes sur Windows 10 ou 11, si le problème est apparu récemment et s'il concerne aussi d'autres programmes ? Ces informations nous aideront à trouver la cause du problème.
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