Dans le cas contraire, ouvrez Internet Explorer, allez dans Outils, cliquez sur Windows Update puis cliquez sur Rechercher les mises à jour. Ensuite, allez sur Vérifier et installer les mises à jour, cliquez sur Installer les mises à jour.



Microsoft a déployé un patch correctif pour Internet Explorer destiné à résoudre une faille de sécurité repérée par les équipes de Google. Exploitée, elle pourrait permettre à un attaquant de s'emparer des droits d'utilisateur de votre PC à distance. Toutes les versions d'Internet Explorer de la 9 à la 11 sont concernées, et les utilisateurs de Windows ayant Windows Update activé téléchargeront automatiquement la mise à jour.

