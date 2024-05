Pour activer l'accès par passkey sur votre compte X, vous devez :



- Ouvrez l'application dédiée sur votre appareil iOS ;

- Appuyez sur votre photo de profil en haut à gauche ;

- Accédez aux Paramètres puis à la Confidentialité ;

- Appuyez sur Sécurité et accès au compte ;

- Choisissez l'option Sécurité ;

- Activez le commutateur Passkey et confirmez le mot de passe actuel.



Pour ceux qui ne connaissent pas les passkey, c'est une solution qui permet d' utiliser la reconnaissance biométrique pour accéder à des sites et des applications sans saisir de mot de passe. L’une des premières entreprises à mettre en œuvre cette innovation a été Apple, notamment avec iOS 16 et macOS 13. Google a également décidé par la suite de s'engager dans cette voie. A partir d'aujourd'hui donc, même sur X, il sera possible de se débarrasser des mots de passe et d'accéder en toute sécurité via une méthode plus immédiate.



