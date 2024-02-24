Problème wifi (POE)

À première vue, je ne pense pas que le problème vienne d'un manque de puissance PoE, sauf si un des points d'accès redémarre régulièrement (ce qui serait visible dans les logs). Si les AP restent allumés en permanence, le PoE fait normalement son travail.



En revanche, plusieurs points m'interpellent :



* Les EAP-115 sont des modèles assez anciens et limités, surtout avec 7 personnes dans la maison.

* Le booster Proximus et les AP Omada peuvent créer des interférences s'ils diffusent le même réseau sans une configuration adaptée.

* Le fait d'avoir désactivé le canal automatique est parfois une bonne idée, mais il faut vérifier que les canaux choisis ne se chevauchent pas (1, 6 et 11 en 2,4 GHz par exemple).



Je commencerais par vérifier les logs des AP, voir si les coupures concernent le Wi-Fi ou également le réseau filaire, et tester un appareil connecté directement au modem pour écarter un problème côté Proximus/Mobile Vikings.



Tu connais la longueur des câbles RJ45 et le modèle exact du switch PoE (budget PoE disponible) ?