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Mirabille
   
Problème wifi (POE)
Publié le 24/02/2024 @ 10:13:54,
Par Mirabille
Bonjour à tous

Je suis mobile vikings qui passent par Proximus et je rencontre des déconnexions intempestives et des ralentissements d’Internet.

Accessoirement, le canal est mis en non auto après analyse wifi du réseau. Le mode auto est foireux …

Pensez vous que la tension électrique est suffisante ? Un injecter POE pourrait aider?

La maison est composé de 7 personnes.

Voici la configuration :

- le modem est en cave
- un Switch PoE TP-LINK TL - 8 ports gigabit avec 4 ports PoE est relié au modem

Au départ du Switch, on a :
- un booster Proximus au Rez branché sur 1 câble RJ45 /UTP
- 2 relais omada EAP-115 branché sur deux câbles rj45 / UTP
- 1 relais omada EAP-245 branché sur un câble rj45 /utp
Fichier: IMG_5632.jpeg ( 282.5 KB - 1442 )
ced
   
Problème wifi (POE)
Publié le 25/02/2024 @ 14:36:39,
Par ced
bonjour,

La tension électrique de quoi?

Déconnexions, pertes de signal?
Perte de session PPP?
Mirabille
   
Problème wifi (POE)
Publié le 25/02/2024 @ 17:26:08,
Par Mirabille
Déconnexion wifi totale
Attente longue et reprise du signal
…. Répétitif ! D’où instable

Tension électrique des relais
Lkelan
   
Problème wifi (POE)
Publié le 07/03/2024 @ 14:30:58,
Par Lkelan
Avez-vous vérifié l'état et le fonctionnement du relais ?
Morgan12
   
Problème wifi (POE)
Publié le 28/06/2026 @ 10:14:16,
Par Morgan12
À première vue, je ne pense pas que le problème vienne d'un manque de puissance PoE, sauf si un des points d'accès redémarre régulièrement (ce qui serait visible dans les logs). Si les AP restent allumés en permanence, le PoE fait normalement son travail.

En revanche, plusieurs points m'interpellent :

* Les EAP-115 sont des modèles assez anciens et limités, surtout avec 7 personnes dans la maison.
* Le booster Proximus et les AP Omada peuvent créer des interférences s'ils diffusent le même réseau sans une configuration adaptée.
* Le fait d'avoir désactivé le canal automatique est parfois une bonne idée, mais il faut vérifier que les canaux choisis ne se chevauchent pas (1, 6 et 11 en 2,4 GHz par exemple).

Je commencerais par vérifier les logs des AP, voir si les coupures concernent le Wi-Fi ou également le réseau filaire, et tester un appareil connecté directement au modem pour écarter un problème côté Proximus/Mobile Vikings.

Tu connais la longueur des câbles RJ45 et le modèle exact du switch PoE (budget PoE disponible) ?
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