Problème wifi (POE)

Bonjour à tousJe suis mobile vikings qui passent par Proximus et je rencontre des déconnexions intempestives et des ralentissements d’Internet.Accessoirement, le canal est mis en non auto après analyse wifi du réseau. Le mode auto est foireux …Pensez vous que la tension électrique est suffisante ? Un injecter POE pourrait aider?La maison est composé de 7 personnes.Voici la configuration :- le modem est en cave- un Switch PoE TP-LINK TL - 8 ports gigabit avec 4 ports PoE est relié au modemAu départ du Switch, on a :- un booster Proximus au Rez branché sur 1 câble RJ45 /UTP- 2 relais omada EAP-115 branché sur deux câbles rj45 / UTP- 1 relais omada EAP-245 branché sur un câble rj45 /utp