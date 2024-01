Google confirme qu'il est toujours attentif au support logiciel de ses applications et services concernant les appareils Android et au-delà. C'est précisément dans ce contexte que nous avons vu des nouvelles importantes pour l'application Contacts. En fait, Google Contacts a récemment reçu une nouvelle fonctionnalité qui n'est absolument pas évidente pour une application qui gère principalement son propre carnet d'adresses. Parlons de la possibilité d'ajouter des dates comme anniversaires importants à chaque contact. La nouvelle est arrivée il y a quelques semaines, avec la possibilité d' insérer et de sauvegarder des dates , comme les anniversaires , pour chaque contact. La nouveauté de ces dernières heures concerne plutôt la possibilité d'activer des notifications pour chacune de ces dates, définies au sens large comme des rappels.L'application Contacts offre désormais la possibilité d' activer des notifications proches ou coïncidant avec la date enregistrée et associée au contact. En effet, il sera possible de décider s'il faut activer la notification le jour du rappel, s'il faut la recevoir 2 jours , 7 jours ou 2 semaines avant . Cette fonctionnalité est évidemment particulièrement utile pour ceux qui ont besoin de rappels à organiser à l'avance , comme les anniversaires de leurs contacts. Et parmi les options, nous trouvons également la possibilité d' attribuer des étiquettes , afin d'associer le rappel à un anniversaire , une fête ou une occasion personnalisée . De plus, chaque date saisie parmi les rappels via l'application Contacts générera un événement sur Calendrier et reste à voir si cela pourra générer des doubles notifications des deux applications. Nous avons déjà reçu la nouvelle que nous venons de voir avec la dernière mise à jour de l'application Contacts pour Android, avec la version 4.20 .Source: news_item-36715.html/