Nouvelles importantes de Meta . L' entreprise empêchera notamment Instagram de collecter des données sur les utilisateurs via les applications et les sites qu'ils visitent . L'entreprise a en effet déclaré qu'elle mettait en œuvre la possibilité de désactiver ce type de suivi sur la plateforme sociale, permettant, entre autres, de vérifier quelles entreprises partagent des informations avec Meta. Cette fonctionnalité s'appelle Activity Off-Meta Technologies et se trouve dans le centre de compte de la plateforme (auparavant, elle était disponible exclusivement sur Facebook). De plus, d'autres nouvelles [https://t.ly/5-GKR]options [/url]arriveront dans le centre de compte, dont une dédiée au transfert de photos et de vidéos d'Instagram vers d'autres services. À cet égard, on ne sait pas encore quels sont ces services, mais Meta donne l'exemple de l'exploitation de cette fonctionnalité pour créer et imprimer un album photo avec les photos publiées sur Instagram. De plus, il sera possible de télécharger simultanément des informations depuis vos comptes Facebook et Instagram. Enfin, nous vous rappelons que Meta a introduit le nouveau Account Center en janvier . Il s'agit d'un hub central qui vous permet de contrôler les paramètres de vos comptes Instagram, Facebook et Messenger. L'entreprise, entre autres, a également modifié son approche de la publicité , principalement en assurant une plus grande transparence sur les raisons pour lesquelles certaines publicités sont affichées et en lançant un nouveau système de distribution de publicités.Source: news_item-36473.html