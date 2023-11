Postfix - Need help

Bonjour tout le monde,Je suis fâché avec Postfix.Au point où j'en suis, je vais tout mettre à plat et recommencer.Pour ça, j'ai besoin d'un petit coup de main.Il y a un spécialiste dans la salle ?Ma config est relativement simple, je cherche à faire un Mail Gateway distant.En gros, j'héberge un serveur Postfix dans le cloud (une VM Ubuntu sur laquelle j'ai la main) pour faire MX pour un domaine, avec un anti-spam dessus, pour récupérer les mails d'un domaine et les transférer vers un serveur mail qui, lui, va gérer les mailbox etc.Donc, j'ai besoin de- Accepter les mails pour @mondomain.be et les relayer vers monserveurmail.mondomaine.be (qui, lui, n'est pas MX), sur les ports 25 et 587, en utilisant un certificat SSL (que j'ai).- faire transiter les mails qui rentrent à travers RSpamd- refuser tous les mails qui ne sont pas pour @mondomaine.be Ca ne me semble pas délirant comme config, mais je cale sur certains points (et la doc ne m'aide pas).Toute aide est la bienvenue