Test Monochrome Mobius : Rights and Wrongs Forgotten (PS5)

Source: Un an après sa sortie sur le marché japonais, la version console de Monochrome Mobius : Rights and Wrongs Forgotten est prête à débarquer en Occident. Pour ceux qui ne le savent pas, Monochrome Mobius fait partie de l'univers Utawarerumono , une série de titres (trois pour l'instant), également développés par Aquaplus et disponibles sur consoles PlayStation et PC. Bien qu'il fasse partie du même univers, le titre Utawarerumono a été volontairement omis du jeu pour faire ressortir au maximum les personnages. Cependant, il s'agit d'une préquelle d'Utawarerumono : Mask of Deception. En plus du nom, le système de combat a également été complètement modifié, passant du combat tactique en grille, typique de la trilogie originale, au combat au tour par tour des anciens RPG japonais. Un choix risqué certes, mais avec ses avantages et ses inconvénients. Manette en main, nous sommes en effet confrontés à un système de combat classique au tour par tour, avec l'ajout d'une variante appelée Action Ring qui influence les actions de nos personnages et de nos ennemis. L'Action Ring est un schéma qui apparaît en haut à gauche lors des combats et indique l'ordre dans lequel nos personnages et ennemis peuvent réaliser leurs actions. L'Action Ring est composé de trois cercles dont celui le plus intérieur favorise les actions consécutives, étant plus petit. Notre groupe, ainsi que les ennemis, peuvent influencer la vitesse de l'Action Ring grâce à des buffs et des debuffs, nécessitant une attention particulière dans les étapes les plus avancées du jeu, où les combats deviennent beaucoup plus difficiles que prévu. Sans oublier quelques "boss" optionnels, disséminés un peu partout sur la carte du jeu, qui exploitent intelligemment l'Action Ring, nous donnant du fil à retordre.Source: news_item-36217.html

