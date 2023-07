Test Blood Bowl 3 (PS5)

Source: Pour tous les joueurs habitués aux figurines, Warhammer est une pierre angulaire : nous parlons d'un des jeux historiques qui, au fil du temps, en différenciant les différentes époques consacrées, a diverti les enfants puis les adultes, créant des générations qui ont consacré du temps et de l'espace à peindre des figurines, à créer des armées, à défier d'autres joueurs. En bref, les jeux de guerre tels que nous les connaissons aujourd'hui sont nés grâce, et surtout, à Warhammer. Et pourtant, parmi les batailles qui se déroulent dans cet univers, il existe un sport souvent oublié, négligé, mais qui mérite son propre espace : il s'agit du Blood Bowl, un sport qui mélange le football américain avec les thèmes typiques de Warhammer (et un peu de saine violence). Commençons par les bases : si vous avez eu l'occasion de jouer aux deux précédents jeux Blood Bowl sortis, alors vous savez déjà de quoi nous parlons (malgré les nombreuses améliorations), tandis que si vous n'avez jamais mis la main sur un titre de la marque, nous allons vous expliquer brièvement de quoi il s'agit. Blood Bowl III est un jeu de stratégie où un joueur va s'affronter à un autre (ou à une IA) sur un terrain de football américain avec son équipe, dans le but de marquer plus de touchdowns que l'adversaire. Le jeu, divisé en tours, reproduit les règles officielles du jeu de société correspondant, en proposant une grande différence aux lancers de dés automatiques. En effet, afin d'effectuer les différentes actions, en profitant des règles (et du fait qu'un lancer raté fera passer le tour au joueur suivant), geometry dash unblocked les joueurs devront passer des tests basés sur les statistiques des différents joueurs (qui peuvent également avoir des compétences spécifiques).Source: news_item-34975.html

