Hier, Microsoft a commencé à distribuer le moteur de recherche Bing entièrement renouvelé aux premiers testeurs , à partir de l'intégration avec ChatGPT . Pour le moment cependant, cette nouveauté est réservée aux utilisateurs de PC : en effet, sur Android et iOS il faudra attendre les prochaines semaines. À cet égard, des sources ont confirmé que Microsoft travaille sur une "interface considérablement optimisée" pour le chat Bing.com sur Android et iOS , qui comprend "un tout nouveau contenu alimenté par OpenAI". D'ailleurs, en réponse à un mail envoyé aux testeurs par "Windows Latest", Microsoft a confirmé que l'expérience mobile n'est pas encore prête. Plus précisément, la réponse de l'entreprise a été la suivante : "Nous n'avons pas encore d'expérience mobile prête, nous y travaillons activement et elle sera bientôt prête. D'ici là, continuez à utiliser le nouveau Bing sur ordinateur et téléchargez l'application Bing à partir de votre magasin d'applications préféré pour vous assurer que vous êtes prêt pour l'expérience incroyable dumb ways to die lorsque la version mobile sera prête " .Entrant encore plus dans les détails, d'autres sources ont déclaré que la société optimisait toujours "AI UX" de Bing.com. Il semblerait, en effet, qu'une mise à jour de l'application introduira également cette fonctionnalité sur Android et iOS. Quant au timing de sortie, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, et comme confirmé par une source, cela pourrait arriver dans les prochaines semaines . En attendant, Microsoft a conseillé aux utilisateurs de télécharger l'application via le Play Store ou l'App Store. Enfin, en parlant d'appareils Android, Bing.com a confirmé que pour essayer l'intégration avec ChatGPT, il sera nécessaire de s'inscrire sur une liste d'attente.Source: news_item-34918.html