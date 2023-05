Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !

Citation de: testeurdesite

Je ne vais pas aborder la question d'alimenter ce parc automobile mais il y a matière à argumenter également dans le sens où on va bientôt être confrontés au problème de stockage de l'énergie. Les 70 ou 90Kw des batteries auto font partie de la solution.

Aaah, en voilà une bonne question. La future alimentation, et la manière dont le réseau est aujourd'hui construit, ... Une petite voix me dit qu'il va falloir des investissements colossaux pour gérer d'un côté nos chères voitures électriques, et de l'autre toute la génération privée d'électricité. Les cas des pauvres gars qui ont investi en masse dans des panneaux mais se retrouvent à ne pas pouvoir la renvoyer sur la réseau se multipliant plus vite que jésus et les petits painsGouverner, c'est prévoir, mais pour prévoir il faut déjà comprendre ce dont on parle.Maintenant cela ne sert à rien de pointer MR, PTB, ECOLO ou les autres. Ils ont bien une vision différente d'un côté ou de l'autre, mais la majorité du pouvoir est entre les mains des administrations. Ce petit monde ne fonctionne pas vraiment comme les médias le dépeignent. Nos chers ministres font parfois l'un ou l'autre projet, mais ils ne servenr bien souvent que d'image pour le public et de signataireSur des projets simples, mais impopulaires, j'ai déjà eu de longues discussions avec certains d'entre eux, là ils ont effectivement le pouvoir de signer ou non, et ils laissent plutôt le dossier pourrir pour le prochain. Leur job étant de rester populaire. Et c'est bien là un des défauts actuels de notre démocratie. On ne devrait pas pouvoir rempiler pour un mandat, au moins ils iraient avec leurs tripes sans se préoccuper de leur "futur réélection".Tout cela m'a un chouilla éloigné des nouvelles taxes à pigeons, mais ne nous leurrons pas, il y aura encore bien des mesures irréfléchies, et on continuera à rouler (en électrique) dans le murJ'avoue qu'en France, quand j'ai entendu que Macron voulait rouvrir toutes les centrales nucléaires, investir pour en construire en masse, je me suis dit qu'il y en a au moins un qui a pigé que la France va gagner plein de pognon dans les prochaines décennies, et on pourra l'en remercier... Si le projet est mené à bien, évidemment.