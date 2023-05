Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !

Dernière édition: 01/05/2023 @ 14:51:02

C'est juste que leurs discours et argumentaires sont totalement faux.En simplifiant très fort, sur un véhicule thermique, dans l'énergie pour rouler on retrouve l'inertie (le poids du véhicule principalement) et les pertes de transmission qui sont de 30 à 35 Cv pour une boite manuelle par exemple puis le S Cx.Le freinage étant de l'énergie totalement perdue.En véhicule électrique bien pensé, le freinage se fait principalement par récupération d'énergie au travers des moteurs qui tournent en génératrice. Le facteur inertie, poids du véhicule s'en trouve neutralisé dans une proportion extrêmement importante.L'image que je donne pour faire comprendre ce phénomène est: si tu as -300CV pour propulser le véhicule, tu as +300CV pour le freiner.Taxer les véhicules électriques sur leur poids n'a aucun sens.Il est donc totalement absurde d'appliquer les mêmes règles aveuglément, à moins d'être incompétent ou d'être très mal conseillé.Taxer l'électrique sur sa puissance, c'est aussi taxer la sécurité puisque la puissance de freinage en est proportionnelle.N.B.la comparaison de la masse véhicule électrique vs. thermique ne donne pas des différences énormes.Si on ajoute le rendement d'un moteur électrique (et de son utilisation en génératrice) qui est très élevé, l'absence de boite de vitesse et autres facteurs, il n'y a pas photo.Je ne vais pas aborder la question d'alimenter ce parc automobile mais il y a matière à argumenter également dans le sens où on va bientôt être confrontés au problème de stockage de l'énergie. Les 70 ou 90Kw des batteries auto font partie de la solution.Et si on reparle du coût des pointes électriques d'il y a quelques mois, ça ne fait que conforter cet argument.