Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !

Vous avez lu les bonnes nouvelles de la part de nos ministres et autres dirigeants ?Ils sont forts tout de même.Ils arrivent à rentrer des données d'un véhicule qui n'existe pas: la tesla modèle CA propos de la tesla modèle Y, ils encodent une masse de 2003 kgSi vous recherchez les informations concernant ce modèle, vous trouverez trois valeurs selon les variantes:performance 1995kggrande autonomie 1979kgpropulsion 1909kgIl est bien évidemment plus impactant de faire paraître un poids au-delà de, ça marque les esprits (surtout en majuscule et gras tant qu'à faire, j'y ajouter une idée)N'empêche que deux approximations (pour ne pas dire erreurs) dans un texte sur le site officiel de la région wallonne démontre à tout le moins l'amateurisme si ce n'est l'incompétence de nos (représentants ? élus ?) dirigeants.Ceci pour ne parler que de la forme car si on analyse sur le fond, les incohérences entre le but recherché et déclaré et les actions mises en oeuvre sont ... je ne trouve pas le mot... sans aucune pertinence ni lien quelconque ?Bref, soit on nous prend (à nouveau) pour des débiles profonds, soit ils sont totalement déconnectés de l'idée du bien-être des citoyens.Tout ça va mal se terminer très à gauche ou très à droite si vous voulez mon avis.