Publié le 21/04/2023 @ 11:05:33, Par Par Joel Enregistrement client et envoi mail

Bonjour;



En cherchant une réponse à ma question, je suis tombé sur cette page "Programmation » [php] formulaire de réservation en ligne" du 03 09 2008.

Je sais faire un formulaire et envoyer les réponse dans une BDD;

Je sais faire un envoie de courrier mail et l'enregistrer dans la BDD.

Mais je n'arrive pas enregistrer les informations du formulaire dans la BDD et envoyer en même temps un mail de retour.

Est ce que c'est possible de le faire qu'avec du PHP?

Merci de vos retours.

Cordialement.

Joel