Hardware » conseil matos réseau?
Publié le 06/04/2023 @ 12:29:23,Par ced
Bonjour,
en attendant que la maison se construise, faut bien s'occuper un peu...
Et la, j'arrive à la partie réseau.
J'ai déjà commandé un rack (bah oui, tant qu'à faire on va essayer de faire cela proprement).
Je prévois de faire câbler chaque chambres (1 prise par chambre), câbler l'espace bureau (2 ou 3, pas encore certain), le salon (2 prises, car je compte bien y mettre le routeur, donc une prise pour alimenter le routeur, l'autre pour aller alimenter le switch, TV et console directement alimentées par le routeur, bah oui il a 4 ports le bougre).
Dans la buanderie, je devrais alimenter aussi le NVR, le switch POE qui s'occupe du portail / visiophone, potentiellement aussi un Philips Hue et / ou Niko Home control, et la centrale d'alarme.
Soit logiquement, un switch 16 ports devrait faire le boulot.
Donc, switch 16 ou 24 ports, rackable, et forcément, Gbps (et la j'hésite, dois-je déjà envisager le 2,5 ou le 10Gbps?).
Ah oui, une maison ca coûte cher, donc on va dire si possible dans un budget raisonnable (ou alors madame va me faire revendre le tout et hop wifi :-)).
Des idées, suggestions?
Marques à éviter absolument?
Utilité d'un switch manageable ou pas?
Avis sur la config prévue (nombre de prises pas suffisant pour les chambres?)?
Merci d'avance
en attendant que la maison se construise, faut bien s'occuper un peu...
Et la, j'arrive à la partie réseau.
J'ai déjà commandé un rack (bah oui, tant qu'à faire on va essayer de faire cela proprement).
Je prévois de faire câbler chaque chambres (1 prise par chambre), câbler l'espace bureau (2 ou 3, pas encore certain), le salon (2 prises, car je compte bien y mettre le routeur, donc une prise pour alimenter le routeur, l'autre pour aller alimenter le switch, TV et console directement alimentées par le routeur, bah oui il a 4 ports le bougre).
Dans la buanderie, je devrais alimenter aussi le NVR, le switch POE qui s'occupe du portail / visiophone, potentiellement aussi un Philips Hue et / ou Niko Home control, et la centrale d'alarme.
Soit logiquement, un switch 16 ports devrait faire le boulot.
Donc, switch 16 ou 24 ports, rackable, et forcément, Gbps (et la j'hésite, dois-je déjà envisager le 2,5 ou le 10Gbps?).
Ah oui, une maison ca coûte cher, donc on va dire si possible dans un budget raisonnable (ou alors madame va me faire revendre le tout et hop wifi :-)).
Des idées, suggestions?
Marques à éviter absolument?
Utilité d'un switch manageable ou pas?
Avis sur la config prévue (nombre de prises pas suffisant pour les chambres?)?
Merci d'avance
Publié le 07/04/2023 @ 00:08:14,Par Tang
Hello,
Alors pou ce qui est du matériel, c'est pas mon domaine.
Par contre pour la câblage, je dirais 2/chambre.
Une chambre, ça se réaménage et si c'est pour devoir tirer un câble pour arriver dans l'autre coin, c'est moins pratique/joli.
Si j'y avais pensé, j'aurais fait tirer 2 câbles/chambre quand on a refait l'élec.
Et dans notre chambre j'aurais mis une prise en-dessous de la table de nuit car le wifi a du mal à arriver tout en haut et tirer un câble de 2,5 mètre pour brancher le portable sur le lit, c'est pas pratique.
Et gaine bien ça proprement histoire de pouvoir remplacer facilement les câble dans quelques années si besoin.
Ici on a câblé en Cat5-bazar et impossible de retirer pour câbler en 6.
My 2 cents.
Alors pou ce qui est du matériel, c'est pas mon domaine.
Par contre pour la câblage, je dirais 2/chambre.
Une chambre, ça se réaménage et si c'est pour devoir tirer un câble pour arriver dans l'autre coin, c'est moins pratique/joli.
Si j'y avais pensé, j'aurais fait tirer 2 câbles/chambre quand on a refait l'élec.
Et dans notre chambre j'aurais mis une prise en-dessous de la table de nuit car le wifi a du mal à arriver tout en haut et tirer un câble de 2,5 mètre pour brancher le portable sur le lit, c'est pas pratique.
Et gaine bien ça proprement histoire de pouvoir remplacer facilement les câble dans quelques années si besoin.
Ici on a câblé en Cat5-bazar et impossible de retirer pour câbler en 6.
My 2 cents.
Publié le 07/04/2023 @ 09:39:22,Par ced
merci, l'électricien doit encore venir faire son devis, je peux envisager 2 prises par chambre
Publié le 07/04/2023 @ 12:03:49,Par zion
ced> La différence sur le prix du câble est pas énorme, part sur du CAT7, quitte à ce que les prises soient en CAT6, et prévois 1 ou 2 endroits stratégiques pour une fibre, même si tu la connectes à rien (pour les APs par exemple).
My 2 cents
On a reçu le devis de notre côté pour ça, en CAT 8.1 ils sont pas chaud du tout les électriciens
My 2 cents
On a reçu le devis de notre côté pour ça, en CAT 8.1 ils sont pas chaud du tout les électriciens
Je suis le Roy
Publié le 07/04/2023 @ 12:22:19,Par ced
ah bah oui, je compte bien au minimum du cat7, sauf pour les caméras (quoi que, si il veut tout faire en cat7 ca m'ira aussi).
Maintenant le CSP renvoi la patate chaude vers l'électricien, et je ne l'ai pas encore rencontré, donc forcément ca dépendra aussi de sa bonne volonté...
Maintenant le CSP renvoi la patate chaude vers l'électricien, et je ne l'ai pas encore rencontré, donc forcément ca dépendra aussi de sa bonne volonté...
Publié le 07/04/2023 @ 17:07:33,Par zion
Et placer les câbles toi même tu veux pas? Je l'avais fait il y a une quinzaine d'années sur un appart, le câble est pas bien cher, un blochet non plus, et hophophop quoi
Je suis le Roy
Publié le 07/04/2023 @ 17:09:49,Par ced
ah bah tu peux venir, je t'encouragerai, pas de soucis
Ca va dépendre de ce que l'électricien demandera, si c'est raisonnable, qu'il le fasse, si pas, je ferai pas (mais je n'ai pas le matos pour les saignées par exemple).
Ca va dépendre de ce que l'électricien demandera, si c'est raisonnable, qu'il le fasse, si pas, je ferai pas (mais je n'ai pas le matos pour les saignées par exemple).
Publié le 09/04/2023 @ 18:40:09,Par zion
Je l'ai acheté si tu veux, j'ai une rainureuse
Je suis le Roy
Publié le 10/04/2023 @ 16:13:50,Par ced
ok, je prend note
switch commandé en tout cas
switch commandé en tout cas
Publié le 28/06/2026 @ 09:59:20,Par Morgan12
Bonjour à tous,
Je m'appelle Morgan et je suis passionné par l'informatique, les nouvelles technologies et tout ce qui touche aux PC. J'aime apprendre, échanger avec d'autres passionnés et partager mes connaissances lorsque je le peux.
Je rejoins cette communauté avec l'envie de découvrir de nouvelles choses, de donner un coup de main quand c'est possible et de profiter de vos conseils et de votre expérience.
Au plaisir d'échanger avec vous !
Dernière édition: 28/06/2026 @ 10:06:11
Je m'appelle Morgan et je suis passionné par l'informatique, les nouvelles technologies et tout ce qui touche aux PC. J'aime apprendre, échanger avec d'autres passionnés et partager mes connaissances lorsque je le peux.
Je rejoins cette communauté avec l'envie de découvrir de nouvelles choses, de donner un coup de main quand c'est possible et de profiter de vos conseils et de votre expérience.
Au plaisir d'échanger avec vous !
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