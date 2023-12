conseil matos réseau?

Bonjour,en attendant que la maison se construise, faut bien s'occuper un peu...Et la, j'arrive à la partie réseau.J'ai déjà commandé un rack (bah oui, tant qu'à faire on va essayer de faire cela proprement).Je prévois de faire câbler chaque chambres (1 prise par chambre), câbler l'espace bureau (2 ou 3, pas encore certain), le salon (2 prises, car je compte bien y mettre le routeur, donc une prise pour alimenter le routeur, l'autre pour aller alimenter le switch, TV et console directement alimentées par le routeur, bah oui il a 4 ports le bougre).Dans la buanderie, je devrais alimenter aussi le NVR, le switch POE qui s'occupe du portail / visiophone, potentiellement aussi un Philips Hue et / ou Niko Home control, et la centrale d'alarme.Soit logiquement, un switch 16 ports devrait faire le boulot.Donc, switch 16 ou 24 ports, rackable, et forcément, Gbps (et la j'hésite, dois-je déjà envisager le 2,5 ou le 10Gbps?).Ah oui, une maison ca coûte cher, donc on va dire si possible dans un budget raisonnable (ou alors madame va me faire revendre le tout et hop wifi :-)).Des idées, suggestions?Marques à éviter absolument?Utilité d'un switch manageable ou pas?Avis sur la config prévue (nombre de prises pas suffisant pour les chambres?)?Merci d'avance